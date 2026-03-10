Motorina se apropie de 9 lei pe litru în România, deși prețul petrolului scade

Șoferii români ar putea plăti de astăzi un preț record de 9 lei pentru un litru de motorină standard, în ciuda faptului că prețul petrolului a scăzut pe piețele internaționale. Scumpirile la pompă au fost deja resimțite în Capitală, unde prețurile au crescut accelerat în ultimele zile.

În benzinăriile din București, motorina a ajuns să se vândă cu 8,95 lei pe litru, o majorare de 0,25 lei față de ziua de vineri. Potrivit Antena 3 CNN, și benzina s-a scumpit cu 0,15 lei, ajungând la un preț de 8,46 lei pe litru. Această evoluție internă contrastează cu piața internațională, unde prețul petrolului se situează la aproximativ 93 de dolari pe baril, după o perioadă de volatilitate extremă.

Ce a declanșat criza de pe piețele internaționale

Prețul petrolului a explodat luni, urcând până la aproape 120 de dolari pe baril. Creșterea a fost alimentată de temerile că aprovizionarea globală va fi perturbată pe termen lung din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Escaladările din weekend, însoțite de imagini cu distrugerea infrastructurii energetice din Iran și din alte zone ale Golfului, au provocat o reacție imediată și puternică a piețelor.

În acest context, statele din G7 au anunțat, după o reuniune desfășurată prin videoconferință, că sunt pregătite să ia „măsurile necesare” pentru a sprijini aprovizionarea globală cu energie. Cu toate acestea, întâlnirea miniștrilor de Finanțe din G7 și a membrilor Agenției Internaționale pentru Energie (IEA) s-a încheiat fără un acord concret pentru a pune pe piață petrol din rezervele de urgență.

Declarația lui Trump a calmat piețele

După ce a atins un vârf de 119,50 dolari pe baril luni dimineață în Asia, o creștere de peste 25%, prețul petrolului Brent a scăzut brusc sub 90 de dolari. Schimbarea a venit după ce președintele american Donald Trump a alimentat speranțele că războiul s-ar putea încheia curând, anunțând că va lua măsuri pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz. Într-o declarație pentru CBS, Trump a afirmat că „războiul este foarte aproape de a se încheia, practic”.

Reacții în lanț pe bursele globale

Volatilitatea prețului la petrol a generat unde de șoc pe piețele financiare din întreaga lume. Bursele americane au deschis în scădere, dar și-au revenit ulterior, indicele S&P 500 închizând cu un avans de 0,8%, iar Dow Jones Industrial Average cu o urcare de 0,5%. În Europa, indicele FTSE 100 de la Londra a încheiat ziua cu o scădere de doar 0,3%, după ce inițial coborâse cu 1,86%. Indicele Dax al Germaniei a scăzut cu 0,8%, iar CAC 40 al Franței a închis în minus cu 1%. Piețele asiatice au fost cel mai puternic lovite, indicele Nikkei 225 din Japonia coborând cu 5,2%, iar indicele Kospi din Coreea de Sud înregistrând o scădere de 6%. În schimb, marile companii petroliere au avut de câștigat, acțiunile Shell urcând cu 2,4%, iar cele ale BP cu 1,9%.

Impactul asupra costurilor de împrumut

Conflictul a schimbat și așteptările privind politica monetară. În Marea Britanie, unde înainte de conflict se anticipau reduceri de dobândă în acest an, piețele financiare iau acum în calcul chiar posibilitatea unei majorări până la finalul anului, din cauza impactului estimat al scumpirii petrolului asupra inflației. Dobânda de referință în Marea Britanie este în prezent de 3,75%. Luni, randamentul obligațiunilor guvernamentale pe doi ani a crescut la 4,09%, de la 3,88%, în timp ce randamentul obligațiunilor pe 10 ani a urcat la 4,72%, de la aproximativ 4,3% înainte de izbucnirea conflictului.

Sursa: Antena3