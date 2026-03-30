Președintele Nicușor Dan anticipează o ieftinire a carburanților în perioada următoare. El crede că măsurile pe care Guvernul le pregătește vor duce la „o scădere sensibilă” a prețului la pompă, iar o decizie finală este așteptată până la ședința de Guvern de joi.

Scădere „sensibilă” la pompă

Discuțiile din Coaliție par să se fi concretizat. Luni seară, șeful statului s-a arătat optimist în privința impactului pe care viitoarele măsuri îl vor avea asupra buzunarelor șoferilor. prețurile ar trebui să scadă.

„Nu vreau eu să dau speranţe, să vorbesc în numele Guvernului, dar, aşa cum cred că se profilează lucrurile, o să fie o scădere, o să fie sensibilă”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan.

Acciză sau TVA? Detaliul tehnic

Pe masa Guvernului se află mai multe opțiuni, printre care reducerea TVA sau a accizei. Numai că, pentru consumatorul final, acest detaliu este mai puțin important. Contează doar prețul afișat la pompă. V-ați gândit vreodată ce diferență reală ar fi între cele două variante?

Președintele a subliniat exact acest aspect. „Aici e o chestiune extrem de tehnică, care nu cred că interesează oamenii, că scazi acciza sau că scazi TVA-ul, când important este care este impactul pe preţ”, a explicat Dan.

Până la urmă, indiferent de mecanismul ales (fie el tehnic și greu de înțeles pentru publicul larg), promisiunea rămâne aceeași: o reducere care să se simtă.

A reacționat Guvernul prea târziu?

Întrebat dacă Executivul a acționat cu întârziere la scumpirile galopante, Nicușor Dan a apărat ritmul autorităților. El consideră că răspunsul la criză a fost unul adecvat.

„A fost o măsură care a fost deja luată, va mai fi una foarte probabil care va fi luată săptămâna asta (…) Eu nu cred că ritmul în care Guvernul a acţionat nu a fost unul bun. Adică eu cred că a răspuns aceste crize”, a mai declarat Nicuşor Dan.

Iar în ceea ce privește viitorul, președintele evită să facă predicții. ”Haideţi deocamdată să ne raportăm la preţul petrolului de azi şi la măsurile pe care Guvernul le va lua în această săptămână. Care, aşa cum am spus, dacă discuţiile la care am participat cu ei se concretizează, vor duce la o scădere care se va simţi. Ce se va întâmpla cu preţul petrolului peste două săptămâni, peste cinci săptămâni, asta e o discuţie pe care cred că nimeni nu poate să o prevadă şi faţă de care, la momentul respectiv, se vor lua măsuri”.

Decizie finală până joi

Șeful statului a recunoscut că situația actuală este o reflexie a unei crize globale. ”clar că atunci când pe piaţa globală ai o creştere substanţială a preţului petrolului, clar că eşti într-o criză care se reflectă pe naţional. Pentru moment, pentru moment Guvernul încearcă să ţină această criză sub control prin măsurile pe care le-a luat şi pe care le va lua”.

Discuțiile continuă în Coaliție, unde luni s-a decis și prelungirea cu trei luni a plafonării adaosului comercial la alimentele de bază. Dar pentru șoferi, ziua cheie rămâne joi.

„A fost o Coaliţie azi, mai sunt discuţii până la şedinţa de Guvern de joi şi eu sper că până în joi să se găsească formula potrivită de pe care coaliţia să-şi o asume”, a afirmat Nicuşor Dan.