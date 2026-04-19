Oradea devine oficial primul oraș din România care va avea un sistem de transport de tip tram-tren, după ce a primit o finanțare europeană de aproximativ 270 de milioane de euro. rețeaua de tramvai va fi conectată cu cea de cale ferată, permițând călătorilor să ajungă în zona metropolitană fără a schimba vehiculul.

Un proiect de pionierat

Locuitorii din zona metropolitană Oradea, dar și turiștii, vor putea circula pe un traseu continuu, folosind atât liniile de tramvai, cât și pe cele de cale ferată. Proiectul presupune reabilitarea infrastructurii existente, crearea de linii noi și, fireste, achiziția unor vehicule speciale. Oamenii din zonă par optimiști.

Un localnic este de părere că proiectul „o să ajute tinerii să meargă și la țară, și să vină la serviciu”.

Iar un tânăr completează: „Eu zic că va fi un proiect foarte ok pentru dezvoltarea orașului, pentru populație, pentru toată lumea. Ceva modern!”.

Complexitate și anvergură

„Este singurul proiect de o asemenea complexitate din România”, spune Mircea Mălan, președintele Consiliului Județean Bihor. Și, hai să vedem, nu-i chiar greu de înțeles de ce. Lungimea totală a traseului feroviar se va întinde pe 33,4 kilometri. Infrastructura necesară este masivă, planurile incluzând construcția a 5 poduri, trei pasaje pietonale, patru pasarele, 34 de podețe și două pasaje rutiere.

Vehicule speciale de peste 6,4 milioane de euro

Dar cum vor arăta aceste vehicule hibrid? Fiecare tram-tren costă peste 6,4 milioane de euro, o sumă justificată de tehnologia complexă. Acestea pot rula pe ambele tipuri de șine, eliminând nevoia de transbordare.

Marius Nicoruț, director tehnic la transportul local OTL, oferă detaliile tehnice. „Ele sunt speciale datorită versatilității lor, posibilității lor de a circula și pe rețea operabilă, și neinteroperabilă și celălalt pe rețeaua de tramvai și rețeaua neinteroperabilă CF și autonomia, posibilitatea de autopropulsare 1,25 km, în condiții de operare. Cel CF va avea 100 km/oră – viteza operațională, cel pe rețeaua de tramvai va avea maxim 60 km/h”, explică el.

Structura finanțării

Valoarea totală a investiției este uriașă: 280 de milioane de euro.

Din această sumă, contribuția proprie a Consiliului Județean Bihor este de 10,7 milioane de euro. Restul banilor (aproximativ 270 de milioane) provin din fonduri europene nerambursabile, o gură de oxigen pentru un proiect si anvergură.

Președintele CJ Bihor, Mircea Mălan, a confirmat și planul de achiziții. „Vom achiziționa 14 vehicule cu care vom operaționaliza toată această infrastructură”, a declarat acesta.