Anunțul unui armistițiu de două săptămâni între SUA și Iran, după o perioadă de declarații contradictorii, a aruncat în aer bursele internaționale. Aceste fluctuații puternice sunt însă pur speculative, iar România nu se confruntă cu niciun risc de penurie alimentară, explică Cezar Gheorghe, expert în piața cerealelor. prețurile vor depinde mai degrabă de vreme decât de conflictele din Orientul Mijlociu.

România, ferită de penurie

Discuțiile despre o posibilă criză alimentară în țara noastră sunt complet nefondate. Cum vine asta? Ei bine, expertul Cezar Gheorghe este tranșant și respinge categoric scenariile alarmiste. „România nu are cum să se confrunte cu o lipsă de produse alimentare, fiind unul dintre cei mai mari exportatori de materii prime agricole din Uniunea Europeană”, a subliniat acesta. Producția internă acoperă fără probleme necesarul de consum, chiar și în anii cu probleme climatice.

Iar panica indusă în spațiul public pare să aibă alte rădăcini. „Nu vorbim despre o realitate economică, ci mai degrabă despre un discurs politic care încearcă să creeze îngrijorare”, spune expertul. Un factor important care contribuie la calmarea piețelor este și deblocarea treptată a traficului prin Strâmtoarea Hormuz, care ar trebui să revină la normal în circa două săptămâni.

Vremea, factorul decisiv

Dincolo de agitația geopolitică, adevăratul barometru al pieței agricole rămâne, până la urmă, starea vremii. „Vremea este martorul suprem și cea care va dirija lucrurile în continuare”, afirmă Cezar Gheorghe. Iar semnele nu sunt tocmai bune în marile regiuni producătoare ale lumii.

În Statele Unite, de exemplu, situația grâului de iarnă este mult mai slabă decât anul trecut. Mai exact, „gradul de bun spre excelent fiind de doar 35%, față de 55% în aceeași perioadă”. Nici în Europa lucrurile nu stau grozav, cu temperaturi ridicate în Franța și Marea Britanie care ar putea afecta serios randamentele. Primele date cu adevărat relevante vor veni însă abia luna viitoare. „Numărătoarea reală începe odată cu raportul din luna mai, când se proiectează valorile noii recolte”, a precizat analistul.

Grâu, porumb și rapiță: Cum stau prețurile

Pe piața cerealelor, grâul resimte corecțiile de pe burse, dar perspectivele pentru noua recoltă îl mențin la un nivel ridicat. „Proiecția duce grâul între 207 și 210 euro pe tonă”, spune Cezar Gheorghe. În cazul porumbului, piața este mai calmă. „Porumbul stă pe o platformă stabilă, în jurul valorii de 192-193 euro pe tonă pentru recolta veche”, explică expertul. Activitatea în bazinul Mării Negre este însă redusă. De ce? „Nu există lichiditate, pentru că nu sunt vânzători”.

Rapița, deși a mai pierdut din avântul dat de prețul petrolului, se menține sus, la „astăzi în jurul valorii de 475-477 euro pe tonă”. România ar putea avea o producție de peste 3 milioane de tone. Piața este puternic influențată de sectorul energetic. „Biocombustibilul este cel care dirijează traseul acestor semințe oleaginoase”, adaugă Gheorghe, oferind și un exemplu concret: decizia Indoneziei de a crește utilizarea uleiului de palmier. „Când dispar din piață 15 milioane de tone de ulei de palmier, este clar că avem un factor de susținere pentru prețuri”.

De la El Niño la uleiul de palmier

Un alt factor de risc major este fenomenul climatic El Niño. Acesta „este un inamic care pândește și poate genera o vară extrem de călduroasă și secetoasă la nivel european”, a avertizat Cezar Gheorghe.

Numai că aici ar putea apărea un avantaj neașteptat pentru noi. „Prognozele arată că România ar putea avea parte de zone cu precipitații până la finalul verii”.

În paralel, piața semințelor de floarea-soarelui este încă sub presiune. „Venim după un deficit de 3-4 milioane de tone, iar aceste volume nu se pot recupera într-un singur sezon”, explică analistul. În altă ordine de idei, orzul a revenit la normalitate (după o perioadă în care cererea din Turcia l-a propulsat), fiind din nou mai ieftin decât grâul. „S-a așezat în spatele grâului, la aproximativ minus 10 euro”, a conchis expertul.