Vești bune pentru șoferii din România. Prețurile carburanților continuă trendul descendent, motorina standard coborând sub pragul de 9,60 lei pe litru în această dimineață. Iar benzina se apropie și ea de 8,70 lei, pe fondul unor factori interni și externi favorabili.

Scăderi vizibile la pompă

Potrivit datelor agregate, motorina standard se vindea, în medie, cu aproximativ 9,58 lei pe litru la nivel național. Benzina standard a coborât, la rândul ei, la o medie de 8,72 lei pe litru.

V-ați gândit unde se găsesc cele mai mici prețuri? În Eforie Nord au fost raportate cele mai bune oferte, unde un litru de motorină putea fi cumpărat cu 9,55 lei, iar benzina standard a atins un minim de 8,70 lei.

Ieftinirile sunt clare.

Numai ca ieri, de pildă, motorina standard avea un preț mediu de 9,77 lei pe litru, în timp ce benzina ajunsese la 8,94 lei.

De ce s-au ieftinit carburanții?

Cum vine asta, după luni de scumpiri? Explicația stă într-o combinație de factori. Pe plan local, decizia Guvernului de a diminua acciza la motorină a avut un impact direct și imediat la pompă, contribuind la reducerea prețurilor.

Dar asta nu e tot. Piețele internaționale ale petrolului par să se fi calmat, cel puțin temporar. Tensiunile legate de conflictul din Orientul Mijlociu s-au mai redus, iar prețul barilului de referință a reușit să se mențină sub pragul de 100 de dolari.

Diferențe de la o stație la alta

E drept că reducerile nu sunt uniforme în toată țara. Șoferii vor observa în continuare benzinării care afișează prețuri mai ridicate, o situație care depinde de stocurile existente și de politica comercială a fiecărui lanț în parte. Specialiștii explică faptul că aceste variații sunt normale în perioadele de ajustare a pieței.

Să luăm exemplul Timișoarei. Aici, motorina standard a ajuns la aproximativ 9,60 lei pe litru, iar benzina la 8,80 lei.

Ba chiar, la o stație anume din oraș, prețurile afișate în cursul zilei erau de 8,83 lei pentru benzină și 9,67 lei pentru motorină (ambele pentru varianta standard).

Această combinație de factori interni și externi a dus la scăderea prețurilor la carburanți, o tendință care ar putea continua și în perioada următoare, dacă, bineînțeles, condițiile de pe piața internațională se mențin stabile.