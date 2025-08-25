Rabla 2025 aduce schimbări uriașe. Ecotichetul pentru electrice scade

Programul „Rabla” intră într-o nouă etapă în 2025, cu modificări importante care vizează direct achiziția de mașini electrice. Ministerul Mediului a anunțat reducerea ecotichetului pentru aceste autovehicule, însă măsura vine cu o strategie clară: mai mulți români vor putea beneficia de finanțare.

Ecotichet redus pentru mașinile electrice și pe hidrogen

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a lansat în consultare publică Ghidul de finanțare pentru „Rabla 2025”. Conform acestuia, valoarea ecotichetului pentru mașinile electrice și cele cu pilă de combustie pe bază de hidrogen va fi de 18.500 de lei.

„Am înţeles că Rabla nu este doar despre schimbarea unei maşini vechi, ci rămâne un instrument important prin care cetăţenii fac paşi siguri către un aer mai curat. Ecotichetul pentru electrice a fost ajustat, dar această decizie permite ca, în condiţiile bugetare actuale, să putem oferi unui număr cât mai mare de români şansa de a beneficia şi în acest an de sprijin. În paralel, încercăm să construim un cadru de finanţare mai stabil şi durabil pe viitor prin acoperirea acestui program prin Fondul Social pentru Climă. Obiectivul rămâne acelaşi: mai puţină poluare şi o tranziţie treptată spre mobilitate curată în România”, a declarat ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Astfel, chiar dacă sprijinul financiar scade, măsura este gândită pentru a extinde accesul la program și pentru a sprijini mai mulți șoferi în tranziția spre mașini nepoluante.

Ce se întâmplă cu celelalte tipuri de tichete Rabla

Pentru celelalte categorii de autovehicule, ecotichetele rămân neschimbate:

15.000 lei pentru achiziția unui plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice

12.000 lei pentru un vehicul hibrid clasic

10.000 lei pentru o mașină nouă cu motor termic (inclusiv GPL/GNC) sau pentru motociclete

Astfel, românii care aleg alte tehnologii prietenoase cu mediul beneficiază în continuare de aceleași stimulente financiare.

Lansarea oficială a programului Rabla și impactul în industrie

„Rabla 2025” va fi relansat oficial în luna septembrie, cu o finanțare totală de 200 de milioane de lei. Ministerul subliniază că programul are în continuare o dublă misiune: protecția mediului și sprijinirea industriei auto din România.

Ținta de casare a 250.000 de mașini poluante, asumată prin PNRR, a fost deja atinsă, iar bilanțul celor două decenii de funcționare a programului arată că peste un milion de autoturisme vechi au fost scoase din circulație.