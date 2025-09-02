500.000 de români își pot pierde locul de muncă. Sute de mii de firme, la un pas de faliment. Un nou val de incertitudine planează asupra economiei românești. Datele furnizate de platforma termene.ro arată că aproape 500.000 de angajați riscă să intre în șomaj, în condițiile în care 160.000 de companii, majoritatea microîntreprinderi, se confruntă cu dificultăți majore de supraviețuire. Creșterea costurilor de producție, oprirea investițiilor și avalanșa de taxe au creat un context economic extrem de tensionat.

Criza actuală lovește cel mai puternic în sectoarele vitale ale economiei: comerțul cu amănuntul, serviciile, imobiliarele, farma și construcțiile. Conform estimărilor, numeroase firme se îndreaptă mai întâi spre insolvență, iar pasul următor ar putea fi falimentul. Aproape 500.000 de angajați depind direct de aceste companii aflate în colaps, ceea ce ridică semne mari de întrebare cu privire la stabilitatea pieței muncii.

Avertismentele economiștilor

Economistul Adrian Negrescu confirmă amploarea fenomenului:

„Cele mai multe sunt din sectoarele dinamice ale economiei, precum comerţul cu amănuntul şi serviciile. Un risc major de blocaj există, de asemenea, în sectorul imobiliar acolo unde, după rezultatele spectaculoase din luna iulie – efect al creşterii tva, a intervenit un adevărat îngheţ investițional”.

Problemele nu ocolesc nici industria farmaceutică, unde întârzierile la plată au atins niveluri record. Analistul subliniază că este aproape imposibil pentru companii să își facă un plan de afaceri viabil într-un context în care prețurile cresc cu cel mai rapid ritm din Uniunea Europeană, taxele apasă tot mai greu, iar deprecierea leului adaugă presiuni suplimentare. Pe ansamblu, costurile au urcat cu 15-20% peste nivelul din 2024, ceea ce pune multe firme în imposibilitatea de a continua.

Soluțiile așteptate în Pachetul 3 de măsuri

Specialiștii avertizează că singura șansă pentru salvarea a sute de mii de locuri de muncă este adoptarea rapidă a unor măsuri concrete în cadrul Pachetului 3 de reforme. Printre soluțiile propuse se numără:

diversificarea surselor de finanțare pentru mediul de afaceri;

transformarea Fondului Proprietatea într-un instrument de sprijin pentru companiile inovative;

eliminarea taxei pe stâlp și a altor plafonări considerate toxice pentru economie.

Fără aceste intervenții, avertizează analiștii, multe companii nu vor rezista, iar România s-ar putea confrunta cu o criză a șomajului de proporții.