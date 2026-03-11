Șeful CFA avertizează: România riscă recesiune în 2026 după prăbușirea consumului cu 9,1%

România ar putea intra într-o recesiune reală în cursul anului 2026, nu doar una tehnică, pe fondul unei prăbușiri spectaculoase a consumului la începutul anului. Avertismentul vine de la Adrian Codîrlașu, președintele CFA România, care consideră scăderea din ianuarie drept cea mai îngrijorătoare știre economică de până acum.

Analistul economic și-a prezentat predicțiile miercuri, în cadrul dezbaterii „Cât de vulnerabili suntem la crizele geopolitice”, organizată de Asociația CFA România. Potrivit Digi24, Codîrlașu se arată extrem de precaut în privința evoluției economice, estimând o creștere mult sub prognoza Guvernului, care a mizat pe un avans de 1% la elaborarea bugetului.

Cea mai îngrijorătoare știre de la începutul anului

Președintele CFA România a fost șocat de datele oficiale privind consumul, care indică probleme profunde în economie. El consideră că o creștere economică de 0,5% ar fi un scenariu norocos și nu exclude o contracție pe tot parcursul anului 2026.

„Am fi norocoşi dacă avem o creştere economică de 0,5% anul ăsta. Sunt şanse mari să fie un mic minus pe tot anul şi să avem recesiune, nu doar tehnică. Cifrele mi s-au părut extraordinare. Am citit de vreo trei ori comunicatul INS să văd chiar e minus 9,1 la consum. Asta mi se pare cea mai îngrijorătoare ştire de la începutul anului. Primul trimestru e posibil să fie cu minus. Mă rog, dacă ne uităm la Q3 vs Q2, e minus 0,1 şi din ajustarea sezonieră se poate face la un 0 sau un plus mic, dar probabil să avem un minus în Q1 vs Q4 anul trecut. Dar tot recesiune tehnică o să fie”, a declarat Adrian Codîrlașu.

Urmează un nou șoc pe consum în martie

Perspectivele pentru perioada următoare nu sunt optimiste. Adrian Codîrlașu anticipează că scăderea consumului va continua, cu un posibil nou șoc în luna martie, alimentat de creșterea prețului la carburanți și de prudența sporită a populației în a cheltui.

„Avem în ianuarie această scădere de consum care este spectaculoasă. Vedem februarie şi martie. Părerea mea, în martie o să fie iarăşi un şoc pe consum având în vedere situaţia. Avem atât creşterea preţului combustibilului deocamdată, dar şi aversiune la risc care va genera prudenţă în a cheltui. Deci, în martie ar trebui să vedem pe date din nou un şoc negativ. În februarie poate o să avem o uşoară revenire, după care iarăşi o scădere în martie a consumului”, a precizat Codîrlașu.

Datele INS confirmă declinul abrupt

Informațiile publicate de Institutul Național de Statistică (INS) susțin analiza pesimistă. Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut în ianuarie 2026 cu 9,1% (serie brută) și cu 6,5% (serie ajustată sezonier) față de aceeași lună a anului precedent. Declinul a fost generalizat, fiind cauzat de scăderi pe toate segmentele majore:

Comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule: -13,8%

Vânzările de produse nealimentare: -11,3%

Vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun: -3,9%

Întrebat când vom avea primele indicii clare despre intrarea în recesiune, președintele CFA a indicat că datele pentru primul trimestru vor fi decisive. „Este necesar să avem datele din trimestru I, de creştere economică. Dacă o să avem un minus faţă de trimestru I din anul trecut, mergem probabil către o uşoară recesiune”, a concluzionat Adrian Codîrlașu.