Institutul de Studii Financiare împreună cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, în parteneriat cu Universitatea Titu Maiorescu vă invită să participați pe 6 aprilie 2026, ora 12:00 în format online, la Seminarul de Perfecționare Vocațională SmartFIN@ISF și Laboratorul Academic ASF.

Evenimentul va aborda subiecte esențiale despre educație financiară, ascensiunea inteligenței artificiale precum și tema Cyber-Safe: ghid de protecție financiară împotriva riscurilor cibernetice. Specialiștii vor prezenta interactiv concepte teoretice și studii de caz cu aplicații practice, facilitând o înțelegere aprofundată a mecanismelor specifice fiecărei teme.

Invitații speciali la acest eveniment sunt:

Ieronim ȘTEFAN este licențiat în Administrație și Management Public și deține un master în Bănci și Asigurări, ambele obținute la Academia de Studii Economice din București. În prezent, este doctorand la Universitatea din Craiova. Cu o pregătire solidă în domeniul economic, a acumulat experiență profesională în cadrul Institutului Cultural Român (ICR), la serviciul financiar-contabilitate și la Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA). Din 2020 face parte din echipa Institutului de Studii Financiare (ISF), unde din 2024 coordonează Departamentul de Educație Financiară. Este certificat ca Formator și Manager de Proiect.

Paul ZARZARA are peste 14 ani de experiență în domeniul serviciilor financiare, dintre care 10 ani dedicați activității în sectorul asigurărilor. Din 2015 s-a alăturat echipei UNIQA Asigurări, iar în prezent este Membru Director al UNIQA Asigurări. Membru al Consiliului de Administrație al Asirom Vienna Insurance Group. A coordonat și implementat cu succes o serie de proiecte importante de transformare digitală a companiei, precum și de redefinire a arhitecturii echipelor și a modului de lucru în aria sa de activitate, inițiative inovatoare pe piața asigurărilor din România și nu numai. Acestea au avut un impact semnificativ în ceea ce privește îmbunătățirea experienței clienților UNIQA în procesul de notificare și soluționare a daunelor.

Paul DUMITRU lucrează în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară, Serviciul de Monitorizare și Educație Financiară. Cu o vastă carieră profesională, îmbogățită de expertiza sa în asigurări, domnul Dumitru a lucrat pentru diverse companii multinaționale și locale în servicii financiare corporative și antreprenoriale unde a deținut mai multe poziții manageriale atât la nivel local cât și regional (în Europa Centrala și de Est). Este absolvent șef de promoție al Politehnicii din București, deține un doctorat din partea Manchester Metropolitan University (UK), MBA (ASE / University of Ottawa) și este Chartered Property and Casualty Underwriter, o certificare în asigurări din partea The Institutes (US).

sursa: https://www.isf.ro/ro/seminar-de-perfectionare-vocationala-smartfinisf-si-laboratorul-academic-asf-la-universitatea-titu