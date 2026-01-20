Programul Rabla are un viitor incert. Punct. Mii de români care sperau să-și schimbe mașina anul viitor stau acum cu sufletul la gură, după ce șeful Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) a confirmat: nicio decizie finală pentru 2026 nu a fost luată. Relatează Digi24.

Anunțul a venit marți, la Ploiești, direct de la președintele AFM, Florin Bănică. El a pus degetul pe rană: soarta celui mai popular program de înnoire auto, care doar anul trecut a avut un buget de 200 de milioane de lei pentru persoane fizice, este blocată în discuții la Guvern, relatează Digi24. Pe scurt, totul plutește în aer.

Ce spune, de fapt, șeful AFM despre soarta programului

Prezent la semnarea unor contracte de finanțare, Florin Bănică nu s-a ferit de cuvinte. Nu există nicio garanție. Programul s-ar putea să nu continue așa cum îl știm. Surprinzător sau nu, oficialul a pasat responsabilitatea: mingea e acum în curtea Ministerului Mediului și a Guvernului. Ei trebuie să decidă.

„Este o discuţie la nivel de minister şi la nivel de Guvern pe acest program. Încă nu s-a luat o decizie finală”, a spus clar președintele AFM. Declarația sa nu face decât să confirme o stare de expectativă care durează de ceva vreme. Totuși, Bănică a încercat să calmeze spiritele, asigurând că AFM susține proiectul. „Administraţia Fondului pentru Mediu va susţine acest program şi eu sper să-l avem disponibil şi anul acesta”, a adăugat el. O speranță personală, nu o garanție oficială.

Banii nu dispar, ci se mută? AFM pregătește două proiecte noi pentru primării

Cât timp Rabla stă sub semnul întrebării, Administrația Fondului pentru Mediu nu doarme. Deloc. Pregătește deja terenul pentru alte finanțări. Florin Bănică a dezvăluit că instituția sa va lansa o analiză serioasă pentru a vedea exact de ce au nevoie autoritățile locale.

Se caută, de fapt, alternative. „Administraţia Fondului pentru Mediu o să facă o analiză destul de amănunţită la nivel de UNCJR, să vedem exact care sunt nevoile primarilor şi ce ar trebui să deschidem”, a explicat șeful AFM. Pe baza acestei analize vor apărea două proiecte noi, dedicate exclusiv primăriilor (UAT-uri). Traducerea pentru cetățeanul de rând? O parte din fondurile de mediu s-ar putea duce spre proiecte locale, gestionate de primării, în loc de programe adresate direct oamenilor.

Mister total asupra noilor proiecte și a bugetelor

Despre aceste două inițiative noi, misterul e complet. Secrete. Florin Bănică nu a dat niciun detaliu concret, motivând că strategia și bugetele trebuie finalizate mai întâi. Un anunț oficial va veni, dar la timpul potrivit. „Nu o să declar acum care sunt proiectele pe care le deschidem, dar cu siguranţă o să fie proiecte care o să vă ajute pe dumneavoastră pe viitor”, a promis președintele AFM, adăugând că va exista transparență la momentul oportun: „O să facem o conferinţă de presă şi un anunţ în momentul în care o să stabilim aceste două proiecte şi bugetele de care o să aibă parte în 2026”.

Ce urmează, deci, pentru șoferii români?

Un singur cuvânt: așteptare. Fără o hotărâre de guvern clară, Programul Rabla pentru 2026 e înghețat între analize și negocieri. Nu avem calendar. Nu avem certitudini. Iar declarațiile oficiale doar adâncesc ceața. Pentru miile de șoferi care se bazau pe acest ajutor pentru o mașină nouă, mai curată, singura opțiune este să aștepte decizia finală a Guvernului.

Până atunci, suspansul continuă.