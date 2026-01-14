Federația Solidaritatea Sanitară a tras un semnal de alarmă zdravăn: personalul medical nu poate fi tratat ca o simplă cifră într-un tabel bugetar. Asta au transmis miercuri, cu un ton grav, subliniind că adevăratele economii nu se fac prin tăieri salariale, asta-i clar ca lumina zilei, ci prin politici inteligente, ne spune News. Mai exact, sindicaliștii vor garanții negru pe alb de la Ministerul Sănătății că salariile angajaților din sistem nu vor fi micșorate, mai ales acum, când se vorbește tot mai serios despre o posibilă reducere cu 10% a cheltuielilor.

Garanții publice cerute, urgent!

Sindicaliștii sunt fermi pe poziție: „Este necesară o asumare publică clară şi constantă a protejării veniturilor angajaţilor din sănătate”. Reacția lor vine după ce diverși miniștri au făcut declarații publice despre o potențială reducere a salariilor cu 10%. Ei spun că orice discuție despre tăieri salariale pur și simplu ignoră realitatea cruntă din sistemul sanitar: deficit cronic de personal, volum de muncă care te stoarce de energie, epuizare profesională și o responsabilitate uriașă pentru siguranța pacienților. E o presiune imensă pe umerii lor!

Efecte sistemice grave, domino!

O reducere salarială, chiar și doar dacă o pomenești, ar putea avea efecte devastatoare. „Chiar şi simpla evocare a unei astfel de măsuri amplifică insecuritatea profesională, stimulează intenţiile de migraţie şi afectează stabilitatea echipelor medicale. În sănătate, aceste efecte se traduc direct în riscuri pentru pacienţi”, avertizează sindicaliștii. Pe scurt, personalul medical ar putea pur și simplu să-și facă bagajele și să plece din țară, destabilizând și mai mult un sistem deja șubred.

Clarificări și garanții, batem fierul cât e cald!

Deși salută clarificarea publică a ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, care a negat că ar exista un document strategic care prevede reducerea cu 10% a salariilor, sindicaliștii insistă totuși pentru garanții ferme. „Declaraţia potrivit căreia nu există documente strategice de reducere a salariilor este importantă. Totuşi, experienţa anterioară arată că presiunile bugetare pot genera decizii rapide şi insuficient fundamentate. De aceea, este necesară o asumare publică clară şi constantă a protejării veniturilor angajaţilor din sănătate”, au mai transmis cei de la Federația Solidaritatea Sanitară. Nu e prima oară când apar astfel de zvonuri, așa că e nevoie de o poziție clară și asumată, ca să nu mai stea nimeni cu sabia deasupra capului.

Unde se pot face economii, de fapt?

Sindicaliștii sunt de părere că „economiile reale nu se fac prin tăierea salariilor, ci prin politici inteligente”. Ei spun că risipa, managementul defectuos al resurselor, contractele ineficiente și lipsa reformelor structurale sunt adevăratele găuri negre care înghit banii. „A transfera costurile acestor deficienţe asupra angajaţilor reprezintă o soluţie injustă şi contraproductivă. Angajaţii din sănătate nu pot plăti din nou preţul dezechilibrelor bugetare”, se arată în comunicatul sindicaliștilor. Adică, nu e corect ca angajații să suporte consecințele unor probleme pe care nu le-au creat ei.

Munca în sănătate, o vocație cu riscuri, nu-i de ici, de colo!

Munca în sistemul sanitar vine cu o responsabilitate uriașă, un risc profesional ridicat și un nivel de solicitare care depășește cu mult standardele altor sectoare bugetare, atrag atenția sindicaliștii. „Federaţia Solidaritatea Sanitară din România respinge categoric orice posibilitate de reducere a salariilor în sănătate şi solicită menţinerea unei linii clare de protecţie a veniturilor personalului medical. Un sistem sanitar sigur începe cu respectul faţă de cei care îl susţin zi de zi”, au mai transmis aceștia. Practic, un sistem de sănătate performant are nevoie de personal motivat și respectat, altfel nu merge treaba.

Contextul politic, ce se întâmplă la Guvern?

Ministrul Apărării, vicepremierul USR Radu Miruţă, a anunțat că Guvernul va adopta în curând un pachet privind reforma administrației, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii, urmând să își asume răspunderea pe acest pachet în Parlament. În replică, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că nu știe să existe vreun document strategic de tăiere cu 10% a salariilor în Ministerul Sănătății. El a precizat că economiile în sistemul de sănătate se pot face în alte zone, nu la salariile personalului medical. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în continuare, dar cert e că subiectul e departe de a fi închis.