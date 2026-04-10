Un sondaj INSCOP indică faptul că peste 70% dintre români spun că preferă produsele fabricate în România, chiar și atunci când sunt mai scumpe. Numai că, într-un context economic în care România a încheiat anul trecut cu o inflație de aproape 10%, loialitatea față de brandurile autohtone este pusă la grea încercare, iar prețul redevine argumentul principal în procesul de cumpărare.

Apetitul pentru local, o sabie cu două tăișuri

La prima vedere, cifrele sunt încurajatoare pentru producătorii autohtoni. Adelina Badea, CEO al Mobexpert, confirmă tendința. „Studiile arată că există un apetit declarat pentru produsele fabricate în România. De exemplu, un sondaj INSCOP indică faptul că peste 70% dintre români spun că le preferă chiar şi atunci când sunt mai scumpe.”

Dar ce se întâmplă, pe bune, la raft? Ei bine, practica nuanțează puternic teoria. „În practică însă, disponibilitatea de a plăti o «taxă de proximitate» se regăseşte mai ales în segmentele mediu şi premium, în timp ce pentru o parte importantă a consumatorilor criteriul decisiv rămâne preţul”, adaugă Badea. una declarăm și alta punem în coș.

Marii retaileri mizează pe producția locală

totusi, preferința pentru produsele românești nu este un moft recent, ci o tendință de fond, consolidată în timp. O confirmă Tiberiu Dănețiu, director corporate affairs & retail media în cadrul Auchan România. „De mulţi ani există o tendinţă structurală, de fond, care s-a dezvoltat progresiv, legată de preferinţele şi cererea crescută a românilor pentru produsele româneşti”, explică el.

Și cifrele par să îi dea dreptate, cel puțin în cazul rețelei pe care o reprezintă. Dănețiu susține că orientarea consumatorilor este susținută de percepția că produsele locale sunt mai naturale și mai proaspete, dar și de creșterea calității ofertei autohtone. „Astăzi, peste 90% din alimentele (din magazinele Auchan de pe plan local – n.red.) provin de la producători din România, iar în sezoane avem 90-95% bunuri agroalimentare de la producători autohtoni. În principalele sectoare de produse proaspete domină bunurile din România, fie că e vorba de lactate, carne de pasăre, carne de vită, mezeluri etc. Am creat deja peste 100 de filiere de produse cu producătorii locali, în care avem calitatea şi trasabilitatea perfect controlate, în contracte pe termen lung.”

Când portofelul vorbește mai tare ca patriotismul

Realitatea din coșul de cumpărături arată însă adesea altceva, mai ales pentru cei cu venituri mici și medii. Raul Ciurtin, fondatorul producătorului de alimente „verzi“ Verdino și unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori din industria alimentară (fiind cel care a vândut Albalact), este tranșant. „Scade numărul celor care sunt dispuşi să plătească extra pentru un brand românesc.”

Explicația este simplă și dură. „Cei care îşi permit, rămân în continuare fideli acestuia, dar în ceea ce îi priveşte pe ceilalţi, oamenii îşi schimbă priorităţile şi coşul lor de cumpărături arată diferit. Ei se orientează către strictul necesar, iar preţul este primul argument. Consumatorii renunţă la loialitatea faţă de un brand şi la brand nu pentru că vor, ci pentru că nu îşi mai permit.”

Prețul este primul argument.

Nu e de ajuns să fii românesc

Până la urmă, eticheta „Fabricat în România” nu mai este o garanție a succesului dacă produsul nu oferă și altceva. Adelina Badea de la Mobexpert, grup unde peste 60% din articolele vândute provin din producția locală, subliniază că brandurile autohtone trebuie să fie competitive.

„Din experienţa noastră din retail şi producţie, bunurile româneşti câştigă atunci când oferă un echilibru clar între calitate, design şi un preţ competitiv – nu câştigă doar prin faptul că sunt locale.” Aceasta adaugă că, în cazul companiei sale (care are atât producție, cât și retail proprii), „interesul clienţilor pentru mobilier fabricat în România rămâne constant atunci când valoarea oferită este clară.”

Iar speranța vine tot de la producători, care au început să înțeleagă regulile jocului. Mulți au investit în calitate și au devenit mai performanți, privind chiar și dincolo de granițe. „Producătorii românii au devenit mult mai performanţi, iar o bună parte dintre ei au început să exporte şi către alte ţări. Astăzi, avem mărci puternice româneşti şi producători tot mai bine echipaţi pentru a deveni adevăraţi producători pentru piaţa europeană şi nu numai”, conchide Tiberiu Dănețiu.