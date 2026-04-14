Ministerul Finanțelor dă startul unei noi emisiuni de titluri de stat Fidelis, care se va derula în perioada 14-21 aprilie 2026. Oferta vine cu dobânzi neimpozabile ce ajung la 7,60% pentru lei și 6,40% pentru euro. Interesul pentru acest instrument de economisire este deja demonstrat, având în vedere că în primele trei luni ale anului investitorii au plasat peste 4 miliarde de lei în titlurile Fidelis.

Ofertă specială pentru donatorii de sânge

Și de această dată, Ministerul Finanțelor menține tranșa specială dedicată donatorilor de sânge. Aceștia pot beneficia de cea mai mare dobândă, de 7,60%, pentru titlurile de stat în lei cu scadența la 2 ani. V-ați gândit vreodată cum un gest altruist v-ar putea aduce și un beneficiu financiar?

Numai că există și niște condiții. Pentru a accesa această ofertă, este necesară dovada donării de sânge începând cu 1 noiembrie 2025. Pragul minim de subscriere pentru această categorie este redus serios, de la 5.000 de lei la doar 500 de lei, în timp ce plafonul maxim pe care un donator îl poate investi este de 100.000 de lei.

Dobânzile pe scadențe, în detaliu

Hai să vedem, concret, cum arată oferta completă pentru a patra ediție Fidelis din 2026. Valoarea nominală a unui titlu de stat este de 100 de lei, respectiv 100 de euro.

Pentru emisiunile în lei, dobânzile anuale sunt următoarele:

6,60% pentru scadența la 2 ani

7,10% pentru scadența la 4 ani

7,60% pentru scadența la 6 ani

7,60% pentru scadența la 2 ani (tranșa specială pentru donatori)

Iar pentru economiile în euro, statul oferă:

4,25% pentru scadența la 3 ani

5,25% pentru scadența la 5 ani

6,40% pentru scadența la 10 ani

Condiții de subscriere și avantaje

Programul se adresează persoanelor fizice rezidente și nerezidente care au împlinit vârsta de 18 ani. Titlurile de stat pot fi cumpărate prin intermediul sindicatului format din BT Capital Partners & Banca Transilvania & Salt Bank, Banca Comercială Română, BRD, UniCredit Bank și TradeVille în parteneriat cu Libra Bank.

Pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei și 1.000 de euro, cu excepția tranșei pentru donatori.

Principalul avantaj, pe bune, este cel fiscal. Atât veniturile obținute din dobânzi, cât și eventualele câștiguri de capital rezultate din tranzacționarea titlurilor pe bursă sunt neimpozabile. În plus, intermediarii nu percep comisioane de subscriere (un detaliu important pentru randamentul final), iar titlurile vor fi listate la Bursa de Valori București. Investitorii au și posibilitatea de a reinvesti sumele ajunse la scadență din emisiuni anterioare direct în noile titluri Fidelis, asigurând astfel continuitatea plasamentelor.