O situație complet atipică a fost semnalată miercuri la pompele de carburanți din România. Un lanț important de benzinării a redus masiv prețul pentru benzina premium, care a ajuns să fie comercializată mai ieftin decât sortimentul standard, o inversare a logicii de piață cu care șoferii nu sunt obișnuiți.

Diferența de preț care a uimit șoferii

Concret, șoferii care au alimentat miercuri dimineață au putut achiziționa benzină premium la un preț de doar 8,21 de lei pe litru. Iar în același timp, prețul pentru benzina standard nu a coborât sub pragul de 8,72 de lei pe litru, creând un decalaj de preț neașteptat în favoarea carburantului superior.

O anomalie de piață, fără îndoială.

Strategie de marketing sau eroare de sistem?

Dar ce se ascunde, de fapt, în spatele acestei decizii? La prima vedere, o astfel de politică de prețuri pare contraintuitivă. Benzina premium, cu cifră octanică superioară și aditivi speciali, este în mod tradițional mai scumpă. Mai mult, pe baza datelor furnizate de Observatornews, sortimentul premium rămâne unul de nișă, fiind „aproape nefolosit în mai toate benzinăriile”.

În aceste condiții, reducerea masivă a prețului ar putea fi interpretată fie ca o campanie agresivă de marketing pentru a atrage clienți și a promova un produs cu vânzări slabe, fie, mai puțin probabil, ca o eroare temporară de afișaj sau de sistem. Până la urmă, cu acest preț, benzina premium a devenit, pentru o scurtă perioadă, cel mai ieftin carburant disponibil în toate rețelele din țară.

Un produs de nișă, în prim-plan

Decizia de a plasa benzina premium la un preț inferior celui standard, chiar și pentru o perioadă scurtă, aduce în discuție dinamica pieței de carburanți. E drept că majoritatea șoferilor din România alimentează cu carburant standard, considerând că este suficient pentru motorizările comune și mai avantajos din punct de vedere al costurilor.

Si totuși, o astfel de ofertă ar putea convinge un segment de consumatori să testeze sortimentul superior, generând o potențială schimbare de comportament pe termen scurt, chiar dacă impactul general asupra pieței rămâne limitat de popularitatea redusă a acestui tip de carburant.