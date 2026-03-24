Vicepremierul Tanczos Barna a declarat că viitoarea ordonanță de urgență privind carburanții are un scop clar: oprirea creșterii prețurilor la pompă pentru o perioadă de cel puțin trei săptămâni. Anunțul vine în contextul în care prețurile au crescut zilnic de la izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, punând o presiune uriașă pe economie și pe cetățeni.

O decizie amânată, dar esențială

Deși adoptarea actului normativ a fost amânată, vicepremierul consideră că o zi în plus de analiză este necesară pentru un document cu un impact atât de mare. E drept că măsura trebuia să vină mai devreme. „Este nevoie de încă o rundă de discuții. Este o decizie foarte importantă și va avea efecte imediate pe tot ce înseamnă lanț de aprovizionare și de desfacere cu carburanți”, a explicat Tanczos Barna.

Amânarea a fost cauzată de dezbaterile pe bugetul de stat. „Săptămâna trecută, Guvernul și Parlamentul fost ocupate cu aprobarea bugetului – și bugetul putea fi aprobat mult mai devreme, dar asta a fost situația. Cred că mâine putem să aprobăm, după ședința de dialog social și după întâlnirea tripartită”, a adăugat el. Cert e că forma finală a ordonanței trebuie să producă efecte vizibile pentru șoferi. „Această ordonanță poate fi îmbunătățită, pentru că trebuie să aducă efecte imediate și la pompă. Din punctul meu de vedere, trebuie să se vadă o scădere sau cel puțin o plafonare a prețului, adică săptămâni, câteva săptămâni să nu mai crească prețul”.

Impactul inflaționist pune presiune maximă

Creșterea continuă a prețurilor la carburanți amenință țintele de inflație ale României. „Tocmai asta este problema cea mai mare. Efectul inflaționist al acestor prețuri la carburanți este unul uriaș și, dacă vrem cât de cât să păstrăm această șansă de a avea o inflație mai redusă din august, din septembrie, trebuie să avem măsuri eficiente, efective”, a avertizat vicepremierul.

Dar aceste măsuri au un cost, iar ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, se află într-o poziție dificilă. „Aceste măsuri costă și nu este de invidiat poziția în care se află domnul ministru Nazare (ministrul Finanțelor, n.r.), pentru că pe de o parte trebuie să aibă încasări la buget, pe de altă parte are aceste cheltuieli”.

Iar efectele se propagă deja în economie. „Pe orizontală se văd efectele. Deja am auzit astăzi, cei din panificație vin cu solicitări către guvern să fie ajutați. Și celelalte se sectoare pot suferi”, a mai spus Tanczos Barna, subliniind nevoia de stabilitate.

TVA și acciza, pe masa Guvernului

Plafonarea adaosului comercial, care ar putea fi limitat la 50% față de anul trecut, este doar una dintre opțiuni. Pe masa discuțiilor se află și reducerea temporară a TVA sau a accizei, soluții aplicate și în alte state europene. „Am văzut în Europa și varianta reducerii temporare a TVA-ului, am văzut și plafonarea. Fiecare soluție are avantaje și dezavantaje, așa este, și costă”, a recunoscut oficialul.

Tanczos Barna insistă ca aceste măsuri suplimentare să fie incluse direct în ordonanța de urgență, pentru a oferi Guvernului flexibilitate. Până la urmă, de ce să aștepți o nouă criză pentru a avea toate pârghiile la îndemână? „Suntem aproape. Suntem aproape și eu n-aș mai intra în acest în această discuție peste o săptămână sau două săptămâni. Având tema pe masă, eu aș pune pe masă și în ordonanța de urgență toate măsurile posibile, într-o numită marjă, flexibilitate, inclusiv cea de acciză, cea de TVA, cea de plafonare a adaosurilor și așa mai departe”, a declarat acesta.

Scopul minim: oprirea creșterilor pentru 20 de zile

Obiectivul imediat al Guvernului este unul foarte direct. „Să nu mai crească deloc, la nicio pompă, pe o perioadă de 20 de zile, însemnând 3 săptămâni, 2-3 săptămâni să existe o oprire a acestei creșteri”, a punctat Tanczos Barna.

Acesta recunoaște argumentele celor care invocă presiunile de pe piețele internaționale. „Știu că cei care spun că pot crește cotațiile internaționale, pot apărea presiuni suplimentare au și ei parțial dreptate, dar nici economia nu mai suportă și nici cetățenii nu mai suportă.”

Deci undeva trebuie oprit acest lucru.

„Cred că este momentul să luăm această decizie și să spunem care este prețul la care statul intervine și nu mai lasă să crească”, a concluzionat el pe acest subiect.

Incertitudine internațională și nicio raționalizare

Pe termen lung, piața rămâne volatilă și influențată de evenimente globale. „Fiecare propoziție a președintelui Trump impactează prețul imediat în secunda doi, în minutul trei. Este un impact imediat, câteodată în sus, câteodată în jos și o să urmeze o perioadă de incertitudine, că nu se va rezolva problema într-o săptămână-două”, a explicat vicepremierul.

În acest context, măsurile vor fi temporare. „E o perioadă de incertitudine. Într-o perioadă extraordinară avem nevoie de măsuri extraordinare, nu pe termen foarte lung, pentru a domoli acest impact în economie.”

În ciuda presiunii, Tanczos Barna a exclus categoric scenariul raționalizării combustibilului, asigurând că nu există o criză de aprovizionare. „Nu avem o asemenea presiune, nu avem o lipsă de combustibil pe piață. Deci avem suficient combustibil ca toată lumea să se aprovizioneze în condiții optime. Astăzi nu am discutat deloc despre acest scenariu de raționalizare (…) nu am discutat cu nimeni această opțiune, pentru că nu este pe masă”, a subliniat el.