Comisia Europeană a deschis o nouă rundă de înscrieri în programul DiscoverEU, care oferă tinerilor de 18 ani șansa de a explora continentul gratuit. Tinerii din România, născuți între 1 iulie 2007 și 30 iunie 2008, pot aplica până pe 22 aprilie pentru a primi un abonament de călătorie valabil în peste 30 de țări. Totul face parte din programul mai larg, Erasmus+.

Cine și cum se poate înscrie

Inițiativa se adresează tinerilor care au împlinit sau urmează să împlinească 18 ani, mai exact celor născuți între 1 iulie 2007 și 30 iunie 2008. E drept că nu e doar pentru cetățenii Uniunii Europene. Sunt eligibili și rezidenții din statele membre sau din țări asociate programului Erasmus+, cum ar fi Islanda, Norvegia, Serbia sau Turcia.

Dar cum te înscrii, pe bune? Procesul este complet online, pe Portalul European pentru Tineret. Acolo, candidații trebuie să completeze datele unui document de identitate valabil și să răspundă la un quiz scurt.

Termenul limită este 22 aprilie, ora 12:00 (ora Bruxelles-ului).

Ce presupune călătoria gratuită

Tinerii care sunt selectați vor primi un abonament de călătorie, care acoperă în principal transportul cu trenul, permițându-le să exploreze peste 30 de țări europene, inclusiv toate statele membre ale Uniunii. Numai că flexibilitatea este destul de mare. În anumite situații se pot folosi și alte mijloace de transport, precum feriboturi sau autocare. Ba chiar și avionul poate fi o opțiune, dar doar în cazuri excepționale.

V-ați gândit deja la o destinație?

Perioada în care se poate desfășura călătoria este destul de generoasă, între 1 iulie 2026 și 30 septembrie 2027, iar experiența poate dura până la o lună.

Beneficii suplimentare și sprijin

Dincolo de transport, pachetul vine cu un bonus important: Cardul European pentru Tineret. Acesta oferă o multitudine de reduceri la cazare, transport local, activități culturale, restaurante sau evenimente sportive în nu mai puțin de 36 de țări europene.

Participanții pot alege să călătorească singuri sau în grupuri. Un grup poate avea maximum cinci persoane, cu condiția ca toți membrii să îndeplinească criteriile de eligibilitate.

Iar agențiile naționale Erasmus+ nu îi lasă de izbeliște. Acestea vor organiza întâlniri de pregătire înainte de plecare și diverse evenimente dedicate participanților pe parcursul călătoriei lor.

Asistență pentru nevoi speciale

Un aspect important este incluziunea. Tinerii cu dizabilități sau cu probleme de sănătate (care pot îngreuna o astfel de călătorie) vor beneficia de sprijin suplimentar pentru a se asigura că pot participa la program în condiții optime și se pot bucura pe deplin de experiență.