Uniunea Europeană a transmis un avertisment dur statelor membre cu privire la piețele energetice. Un șoc de aprovizionare prelungit este iminent în cazul în care conflictul din Iran continuă, o situație care ar putea forța reduceri ale consumului de combustibili. Totul pleacă de la închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz, o rută vitală pentru comerțul global.

Strâmtoarea Ormuz, un punct nevralgic

Livrările globale de energie sunt grav afectate. Pe aici tranzitează, în mod normal, 20% din gazele naturale lichefiate și petrolul mondial. E drept că Europa nu se confruntă încă, la propriu, cu un deficit de aprovizionare. Numai că suferă deja de pe urma majorării prețurilor la țiței și gaze, iar lucrurile se pot complica rapid.

Ba chiar aeroporturile au avertizat că în doar câteva săptămâni s-ar putea confrunta cu un deficit de kerosen.

Două scenarii pe masa Comisiei

Într-o întâlnire cu ușile închise, la care au participat ambasadorii statelor membre, Comisia Europeană a informat că ia în considerare două scenarii principale. Un purtător de cuvânt al Executivului comunitar (informat de diplomați europeni) nu a dorit să comenteze oficial informația.

Primul scenariu, cel optimist, presupune încheierea unui armistițiu între SUA și Iran și deblocarea Strâmtorii Ormuz. În acest caz, fluxurile de țiței și gaze s-ar redresa în câteva luni. Si totuși, efectele s-ar resimți până în 2030, din cauza pagubelor înregistrate la infrastructura din Qatar.

Dar dacă tensiunile continuă? Atunci piețele energetice se vor confrunta cu un șoc de aprovizionare prelungit și cu creșteri extreme ale prețurilor, cu efecte resimțite în toate lanțurile de aprovizionare din industrie. Continuarea perturbării aprovizionării cu petrol ar putea determina o reducere a utilizării de combustibili, avertizează Executivul comunitar.

Deficit de kerosen și probleme cu gazele

V-ați gândit ce înseamnă, concret, acest al doilea scenariu pentru cetățeanul de rând? Până la urmă, impactul ar fi direct și dureros. Europa s-ar putea confrunta cu dificultăți majore în umplerea depozitelor de gaze înaintea iernii. Pe plan local, este posibil un deficit de kerosen, ceea ce ar afecta grav traficul aerian.

Cifrele vorbesc de la sine.

Iar Comisia Europeană analizează deja un plan menit să atenueze aceste evoluții. Sunt prevăzute reduceri ale taxelor la electricitate și, mai important, implementarea mai rapidă a tehnologiilor verzi. Miza este reducerea dependenței Europei de combustibilii fosili, pentru a proteja blocul comunitar de viitoare șocuri ale prețurilor la țiței și gaze.