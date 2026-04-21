Uniunea Europeană se confruntă cu o perspectivă sumbră: rezervele de kerosen, combustibilul esențial pentru aviație, ar putea ajunge pentru doar cinci luni. Estimarea vine direct de la guvernul olandez și pune pe jar companiile aeriene, care au avertizat deja că războiul cu Iranul ar putea provoca penurii în doar câteva săptămâni.

Rezerve strategice și producție internă

Potrivit analizei prezentate luni de autoritățile de la Haga, producția europeană de motorină și kerosen, combinată cu utilizarea rezervelor strategice de țiței și produse petroliere, ar putea acoperi cererea timp de „câteva luni”. Dar lucrurile stau puțin diferit pentru alte tipuri de carburanți. Dacă pentru kerosen stocurile ar fi suficiente pentru aproximativ cinci luni, în cazul motorinei și benzinei, rezervele ar putea acoperi necesarul pentru mai bine de un an. Toate aceste calcule presupun, fireste, că rezervele sunt utilizate integral și nu sunt redirecționate către alte regiuni.

Olanda în centrul crizei

Olanda, care găzduiește unele dintre cele mai mari rafinării europene în portul Rotterdam, a transmis informațiile într-o scrisoare oficială trimisă parlamentului. Cum vine asta? Aprovizionarea internă cu kerosen este la circa 78% din nivelul normal, deoarece majoritatea importurilor au fost oprite. Pentru a clarifica situația, un purtător de cuvânt al Ministerului Energiei din Țările de Jos a precizat că estimarea pentru kerosen include atât rezervele strategice, cât și stocurile comerciale (o informație esențială pentru a înțelege tabloul complet).

Fără penurii imediate, dar prețurile explodează

Și totuși, autoritățile olandeze insistă că nu există penurii imediate de combustibil. V-ați fi așteptat la asta, având în vedere creșterea bruscă a prețurilor? Se pare că scumpirile sunt cauzate de închiderea Strâmtorii Ormuz, care a perturbat aproximativ o cincime din fluxurile globale de petrol și gaze. E drept că estimarea olandeză este mai pesimistă decât cea a Agenției Internaționale pentru Energie, care declarase anterior că stocurile din Europa ar putea acoperi necesarul cel puțin până în luna iunie.

Situația este tensionată.

Guvernul de la Haga activează planul de criză

Ca răspuns la această situație, guvernul de la Haga a anunțat că va activa prima etapă a planului de criză petrolieră elaborat încă din 2022. Această primă fază presupune o monitorizare intensificată a piețelor energetice și pregătirea unor măsuri suplimentare, în caz că lucrurile degenerează.

Mai mult, autoritățile olandeze au pregătit și un pachet de sprijin estimat la aproximativ 1 miliard de euro. Acesta include reduceri de taxe pentru navetiști și pentru sectorul transporturilor, împrumuturi ieftine pentru investiții în eficiența energetică a locuințelor și sprijin direcționat pentru gospodăriile cu venituri reduse.