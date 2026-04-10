Vacanțele a milioane de europeni sunt puse sub semnul întrebării, după ce Consiliul Internațional al Aeroporturilor (ACI) Europa a avertizat oficial Comisia Europeană că blocul comunitar se află la doar trei săptămâni distanță de o penurie sistemică de combustibil pentru avioane. Cauza directă este conflictul din Iran și închiderea Strâmtorii Ormuz, o rută maritimă vitală pentru aprovizionarea cu petrol.

Avertismentul dur al aeroporturilor

Într-o scrisoare adresată comisarilor UE pentru energie și transporturi, ACI Europa a transmis un mesaj fără echivoc. Anulările de zboruri pe scară largă în întreaga Europă vor fi inevitabile dacă situația nu se deblochează rapid. Miza este uriașă, având în vedere că ne aflăm chiar în pragul sezonului estival.

„Dacă trecerea prin Strâmtoarea Ormuz nu se reia într-un mod important și stabil în următoarele trei săptămâni, penuria sistemică de combustibil pentru avioane va deveni o realitate pentru UE”, se arată în scrisoarea citată.

Iar avertismentul vine pe fondul unor prețuri deja explozive. Cotația petrolului Brent a rămas vineri la aproximativ 96 de dolari pe baril, în ciuda unui armistițiu de două săptămâni anunțat de Donald Trump. Înainte de război, petrolul se tranzacționa la circa 72 de dolari.

Prețuri duble și primele zboruri anulate

Dincolo de riscul penuriei, costurile au scăpat deja de sub control. Potrivit datelor monitorizate de IATA, asociația companiilor aeriene, prețurile globale ale combustibilului pentru avioane s-au dublat față de anul trecut, ajungând la 1.650 de dolari pe tonă. În Europa, creșterea este de 138%, în timp ce în Asia, cea mai afectată regiune, prețurile au explodat cu 163%.

Unele companii aeriene nu au mai așteptat. Air New Zealand, AirAsia X, Vietnam Airlines și compania scandinavă SAS se numără printre cele care au redus deja din zboruri ca răspuns la creșterea prețurilor. Mai mult, Michael O’Leary, directorul executiv al Ryanair, a declarat săptămâna aceasta că cea mai mare companie aeriană din Europa ia în considerare reducerea cu 10% a zborurilor sale.

Cine va fi lovit primul?

Dar cine va suferi cel mai mult, până la urmă? Potrivit lui Rico Luman, economist senior la banca de investiții ING, primele victime ar putea fi aeroporturile mai mici, care nu au acces la hub-uri mari de aprovizionare. „Aeroporturile mai mici depind într-adevăr de livrări și de stocurile pe care le au la fața locului”, a explicat Luman, adăugând că rezervele tipice acoperă doar patru până la cinci săptămâni.

Acesta a mai precizat că operatorii aerieni vor tăia, cel mai probabil, mai întâi zborurile de pe rutele de agrement mai puțin populare, pentru a minimiza numărul pasagerilor afectați. „Acest lucru s-ar putea întâmpla în următoarele câteva săptămâni dacă se profilează o penurie,” a adăugat el.

Panica este, așadar, justificată.

O dependență periculoasă

Cum s-a ajuns aici? Ei bine, Europa a achiziționat în mod tradițional peste 60% din combustibilul său pentru avioane de la rafinăriile din Golf. Din acest total, peste 40% era transportat prin Strâmtoarea Ormuz, acum blocată. Blocada iraniană a forțat cumpărătorii europeni să intre într-o competiție acerbă cu Asia pentru încărcături din alte părți ale lumii.

Situația este deosebit de gravă pentru combustibilul de aviație deoarece, spre deosebire de țiței, acesta nu are rute alternative de transport, cum ar fi conductele. Ultimele livrări care au trecut prin strâmtoare înainte de conflict abia acum ajung în Europa. Un petrolier a descărcat luni la Rotterdam și urmează să ajungă sâmbătă la Copenhaga, în timp ce ultimul transport destinat Regatului Unit a ajuns marți în Kent la bordul navei Maetiga (venind din Arabia Saudită).

ACI a avertizat cu privire la „îngrijorările crescânde ale industriei aeroportuare cu privire la disponibilitatea combustibilului pentru avioane, precum și la necesitatea unei monitorizări și a unor acțiuni proactive din partea UE”. Problemele devin acute exact la începutul sezonului de vară, „când transportul aerian susține întregul ecosistem turistic de care depind multe economii”.

Și chiar dacă Strâmtoarea Ormuz s-ar redeschide mâine, problemele nu ar dispărea peste noapte. Willie Walsh, directorul general al IATA, a temperat orice optimism: „va fi totuși nevoie de câteva luni pentru a reveni la nivelul necesar al aprovizionării, având în vedere perturbarea capacității de rafinare din Orientul Mijlociu”.