Țările Uniunii Europene, cu o singură excepție notabilă, Ungaria, au promis marți că vor asigura „responsabilitatea deplină” pentru crimele de război de care este acuzată Rusia în timpul invaziei sale la scară largă din Ucraina. Angajamentul a fost luat la Kiev, unde Înaltul Reprezentant Kaja Kallas a reunit miniștrii de externe din UE pentru a onora victimele masacrului de la Bucha.

Un angajament ferm, cu o excepție notabilă

„Responsabilitatea este un element indispensabil al unei păci cuprinzătoare, juste și durabile, precum și al susținerii dreptului internațional”, au transmis cele 26 de state membre într-o declarație comună, semnată alături de Ucraina și de Înaltul Reprezentant Kaja Kallas. Dar de ce lipsește Budapesta de pe listă? Excluderea Ungariei vine pe fondul unei dispute aprinse între Budapesta și Kiev legată de conducta de petrol Drujba, o neînțelegere care a paralizat un împrumut critic de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Chiar și înainte de această dispută, guvernul ungar semnalase dezacorduri puternice față de politica generală a blocului comunitar.

Comemorarea masacrului de la Bucha

Reuniunea de la Kiev a avut o încărcătură simbolică puternică, marcând patru ani de la masacrul de la Bucha. Atunci, 400 de ucraineni au fost uciși de trupele rusești la periferia capitalei.

Imaginile cu cadavre aliniate pe străzi, cu mâinile legate, au șocat o lume întreagă și au expus amploarea atrocităților comise împotriva civililor.

„Ceea ce s-a întâmplat aici nu poate fi negat”, a declarat Kallas în timp ce vizita memorialul. Iar mesajul ei a fost tranșant. „Rusia trebuie trasă la răspundere pentru ceea ce a făcut Ucrainei.”

Un tribunal special pentru crima de agresiune

De la evenimentele tragice din Bucha, Ucraina și aliații săi au promovat mai multe inițiative pentru a documenta și a judeca crimele de război legate de Rusia. În luna mai a anului trecut, o coaliție largă de națiuni democratice a susținut crearea unui tribunal special pentru a judeca crima de agresiune, vizându-i direct pe reprezentanții politici responsabili de declanșarea invaziei. E drept că acest lucru ar putea deschide calea pentru judecarea lui Vladimir Putin în absență, dar numai după ce acesta va părăsi funcția.

Tribunalul a fost conceput sub auspiciile Consiliului Europei (o organizație pentru drepturile omului cu sediul la Strasbourg). Aproximativ zece țări și-au exprimat intenția de a se alătura acordului, iar Ucraina, Estonia, Lituania și Luxemburg au finalizat deja procedurile parlamentare necesare. „Ceea ce este necesar acum este clar: voință politică și angajament colectiv”, a afirmat Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset.

„Spiritul de la Nürnberg” și avertismentele europene

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, a declarat că lansarea tribunalului special în cursul acestui an va contribui la renașterea „spiritului de la Nürnberg”, făcând referire la procesele istorice împotriva Germaniei naziste. V-ați gândit vreodată ce înseamnă cu adevărat asta în secolul XXI?

„Amploarea atrocităților rusești în cursul agresiunii sale este fără precedent pe pământ european de la Al Doilea Război Mondial. Crima de agresiune este cauza principală a tuturor acestora”, a spus Sybiha. El a adăugat ferm: „Trebuie să existe responsabilitate și nu va exista amnistie pentru criminalii ruși, inclusiv pentru cea mai înaltă conducere politică și militară a Federației Ruse.”

Declarația sa vine într-un context tensionat. În noiembrie, europenii au fost șocați să citească un plan în 28 de puncte, elaborat de oficiali americani și ruși, care prevedea o amnistie generală pentru criminalii de război. Proiectul, care conținea o serie de elemente controversate, a fost ulterior transformat într-un plan mai acceptabil, în 20 de puncte. Numai că negocierile rămân blocate pe probleme teritoriale, iar Kallas a îndemnat săptămâna trecută Washingtonul să evite să cadă în „capcana” din „manualul de joc al Rusiei”.