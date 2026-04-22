Ambasadorii celor 27 de state membre se pregătesc să aprobe final un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Această deblocare mult așteptată a fost posibilă după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat marți că a fost reparată conducta Druzhba, care transportă petrol rusesc ieftin către Ungaria și Slovacia, și că operațiunile pot fi reluate.

Asta înseamnă, a spus Zelenski, că nu mai există „niciun temei” pentru ca Ungaria să își mențină veto-ul controversat. „UE a cerut Ucrainei să repare conducta de petrol Druzhba, care fusese distrusă de Rusia. Am reparat-o. Sperăm că și UE își va respecta angajamentele convenite”, a declarat Zelenski în discursul său de seară.

O mișcare așteptată de restul statelor membre.

Iar diplomatul de top al UE, Kaja Kallas, a declarat marți: „Nu vreau să port ghinion. Sper că totul merge bine, pentru că am văzut câteva întorsături în acest dosar”. Aceasta a adăugat că „Reluarea (fluxurilor) este o promisiune pe care Ucraina a făcut-o, așa că, sperăm, toate obstacolele sunt eliminate.”

Noi sancțiuni pentru Rusia, dar cu un obstacol

Restaurarea conductei Druzhba ar putea deschide calea și pentru adoptarea unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, aflat pe masă încă de la începutul lunii februarie. Numai că lucrurile s-ar putea să nu se miște atât de repede. Există încă o problemă nerezolvată legată de interdicția propusă pentru serviciile maritime destinate tancurilor petroliere rusești.

Malta și Grecia, două țări cu mize mari în acest sector, doresc să meargă mai departe cu interdicția totală doar dacă există un acord la nivelul G7. V-ați întrebat vreodată ce se întâmplă când interesele economice se lovesc de cele politice? Ei bine, un acord G7 în această privință s-ar putea dovedi iluzoriu, deoarece este probabil ca SUA să se opună unei astfel de decizii.

Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru economie, a declarat că blocul comunitar ar trebui să se pregătească să acționeze singur. „Nu ar trebui să ne facem dependenți de acest lucru. Nu ar trebui să ne punem într-o situație în care, dacă nu există un acord G7, nu suntem capabili să acționăm singuri”, a spus el. „În acest caz, trebuie să acționăm ca UE și să susținem și să creștem această presiune a sancțiunilor asupra Rusiei.”

Orbán, criticat dur la Bruxelles

Dar problemele pentru Viktor Orbán nu se opresc aici. Curtea Europeană de Justiție a decis că Legea maghiară din 2021 privind protecția copilului discriminează în mod ilegal comunitatea LGBTQ+. Este pentru prima dată când un stat membru este găsit vinovat de încălcarea Cartei valorilor fundamentale ale UE.

Comentând comportamentul lui Orbán, ministrul de externe luxemburghez Xavier Bettel a fost tranșant. „A fi gay nu este o alegere, dar a fi homofob este o alegere. A face politică dând vina pe cineva îmi amintește, serios, cum a început și cu evreii, țiganii etc.”

NATO, un tigru de hârtie?

Dincolo de disputele interne, relația cu Statele Unite rămâne un punct sensibil. Președintele american Donald Trump a numit NATO un „tigru de hârtie”, afirmând că europenii au făcut foarte puțin în Iran.

Într-un interviu, Sanna Marin, fostul prim-ministru al Finlandei, a oferit o perspectivă realistă. „Sunt foarte bucuroasă și încă susțin decizia noastră de a adera la NATO”, a spus Marin. „În același timp, trebuie să înțelegem și să realizăm că NATO este o organizație diferită acum față de cum era când Finlanda și Suedia au aderat”, a adăugat ea, referindu-se la schimbarea relațiilor dintre UE și SUA sub administrația Trump.

Până la urmă, concluzia ei a fost clară. „Trebuie să ne concentrăm pe propriul nostru joc. Nu ne mai putem baza pe prezența și capacitățile SUA, trebuie să le construim pe ale noastre.”

Criza carburanților pentru avioane

Pe un alt front, miniștrii europeni ai transporturilor explorează opțiuni pentru a importa combustibil de avioane din surse alternative, cum ar fi Statele Unite, pe fondul unor posibile penurii pe continent. Comisarul pentru transporturi, Apostolos Tzitzikostas, a declarat marți că întreruperile continue din Orientul Mijlociu și reducerile de producție din mai multe țări bogate în petrol au limitat piața.

Anunțul vine în contextul în care șeful Agenției Internaționale pentru Energie, Fatih Birol, a avertizat că stocurile de combustibil pentru avioane din Europa sunt scăzute. E drept că avertismentul a fost minimalizat de Comisia Europeană, care susține că eventualele anulări de zboruri „nu au nicio legătură” cu penuria, ci mai degrabă cu lipsa de profitabilitate a companiilor aeriene.