Tensiune la cote înalte pe flancul estic al NATO. O formațiune impresionantă de avioane militare rusești, incluzând două bombardiere strategice supersonice și aproximativ zece avioane de vânătoare, a fost interceptată luni deasupra Mării Baltice. La operațiune au participat și forțe aeriene din România, alături de alți aliați, într-o demonstrație de forță menită să securizeze spațiul aerian al alianței.

Desfasurare de forte in nordul Europei

Avioanele de vânătoare franceze Rafale, înarmate cu rachete aer-aer, au decolat de la o bază aeriană din Lituania, unde sunt staționate în cadrul efortului de poliție aeriană al NATO (o misiune care durează de zeci de ani). Iar acestora li s-au alăturat avioane din Suedia, Finlanda, Polonia, Danemarca și România. Potrivit detașamentului francez, toate aceste forțe au fost ridicate de la sol pentru a inspecta și supraveghea zborul aeronavelor rusești.

Misiunea rusă a inclus două bombardiere supersonice Tu-22M3, escortate pe rând de aproximativ 10 avioane de vânătoare, atât SU-30, cât și SU-35.

Reactia oficiala a Moscovei

E drept că, Moscovei, lucrurile stau puțin diferit. Ministerul rus al Apărării a transmis că zborul bombardierelor cu rază lungă de acțiune a fost unul programat și s-a desfășurat în spațiul aerian de deasupra apelor neutre ale Mării Baltice. Zborul a durat peste patru ore, a precizat ministerul luni, pe Telegram.

Dar ce spun exact oficialii rusi? „În anumite etape ale traseului, bombardierele cu rază lungă de acțiune au fost însoțite de avioane de vânătoare ale unor state străine”, a transmis ministerul. Mai mult, aceștia susțin că astfel de zboruri sunt o practică obișnuită. „Echipajele aviației cu rază lungă de acțiune efectuează în mod regulat zboruri deasupra apelor neutre ale Arcticii, Atlanticului de Nord, Oceanului Pacific, precum și ale Mărilor Baltică și Neagră. Toate zborurile aeronavelor Forțelor Aerospațiale Ruse sunt efectuate în strictă conformitate cu regulile internaționale de utilizare a spațiului aerian.”

Un tipar deja cunoscut

Până la urmă, de ce sunt interceptate aceste avioane dacă zboară în spațiu neutru? Alianța Nord-Atlantică subliniază că avioanele rusești pe care le interceptează nu își folosesc, de regulă, transponderele, nu comunică cu controlorii de trafic aerian și nici nu depun un plan de zbor. În aceste condiții, avioanele NATO sunt ridicate de la sol pentru a le identifica vizual și a le monitoriza traiectoria.

Aceste incidente nu sunt deloc rare. Chiar și înainte de războiul din Ucraina, NATO intercepta avioane rusești de aproximativ 300 de ori pe an, majoritatea în apele din jurul nordului Europei. Multe dintre zborurile rusești monitorizate de misiunea de poliție aeriană din Marea Baltică, misiune instituită încă din 2004, sunt către și dinspre exclava rusă Kaliningrad.

Cifrele sunt clare.

Numai în săptămâna 13-19 aprilie, Ministerul Apărării din Lituania a raportat că avioanele NATO au fost ridicate de la sol de patru ori pentru a intercepta aeronave rusești care au încălcat regulile de zbor, zburând fără transpondere și fără un plan de zbor comunicat.