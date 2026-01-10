Apple este presată să readucă aplicația ICEBlock în App Store, după ce un agent ICE a ucis o cetățeancă americancă în vârstă de 37 de ani, potrivit Engadget. Compania din Cupertino a eliminat aplicația în octombrie, la presiunile administrației Trump, sub pretextul că ar putea fi folosită pentru a face rău ofițerilor de aplicare a legii.

Uciderea care a schimbat perspectiva

Miercuri, agentul ICE Jonathon Ross a ucis în sânge rece pe Renee Nicole Good, în vârstă de 37 de ani. Imaginile cu ultimele momente ale femeii, deși grafice și tulburătoare, sunt disponibile public și dezmint propaganda administrației Trump despre eveniment. Potrivit soției sale, Good era o mamă iubitoare și o creștină devotată.

Acest caz a marcat o schimbare în percepția publică, deoarece victima nu era o persoană cu pielea închisă la culoare, ci o cetățeancă americancă albă. Statele Unite au o istorie întunecată de a ignora violența atâta timp cât este îndreptată către grupuri marginalizate, dar acest lucru nu a fost posibil în cazul Good.

ICE – o agenție cu un istoric violent

ICE era o forță periculoasă cu mult înainte de această săptămână. Aceasta a fost a noua împușcătură a agenției din septembrie încoace. 32 de persoane au murit în custodia ICE în 2025, iar aproximativ o treime dintre cei arestați de agenții ICE, care adesea poartă măști și refuză să se identifice, nici măcar nu au cazier penal.

Violența sistematică a agenției a fost ignorată atâta timp cât victimele proveneau din comunități marginalizate. Cazul Good a forțat mass-media mainstream să nu mai poată trece cu vederea aceste practici brutale.

Reacția administrației Trump

Joi, vicepreședintele JD Vance a defăimat-o pe Good fără fundament, insistând că mama ucisă făcea parte dintr-o „rețea de stânga”. El a susținut de asemenea că ICE deține „imunitate absolută” când vine vorba de lucruri precum uciderea americanilor în plină zi.

Între timp, secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a prezentat incidentul mortal ca fiind „rezultatul unei mișcări sinistre de stânga mai ample care s-a răspândit în țara noastră”. FBI a blocat biroului de investigații criminale din Minnesota accesul la dovezi pentru a completa o examinare amănunțită a omuciderii.

Ipocrizia Apple în fața progresismului

Apple are o istorie de a se prezenta ca o alternativă mai sigură și progresistă în cadrul Big Tech. Prezentările sale sunt pline de mărturii emoționante despre funcțiile iPhone și Apple Watch care salvează vieți. Compania lansează accesorii cu tematică Pride pentru a celebra comunitatea LGBTQ+ și a rezistat până acum presiunii guvernamentale de a elimina programele DEI.

Era modernă a companiei a fost deschisă cu reclama TV „Here’s to the crazy ones”, care intercala imagini cu Dr. Martin Luther King Jr., John Lennon și Gandhi, învelind explicit imaginea corporatistă în desobediență civilă și justiție socială. Însă compania folosește această imagine progresistă și din motive egoiste, învelind prioritățile de afaceri sub masca conștiinciozității.

Dubla măsură în politicile de securitate

Când reglementările guvernamentale fac presiuni pentru deschidere sau interoperabilitate, Apple avertizează despre riscurile de securitate și confidențialitate pentru utilizatorii săi. Când Apple controlează strict unde poți cumpăra aplicații, este despre protejarea copiilor de pornografie. Și Apple a decis că siguranța teoretică a ofițerilor ICE este mai valoroasă decât amenințarea foarte reală pe care o reprezintă pentru comunitățile pe care le hărțuiesc.

Disponibilitatea ICEBlock în App Store poate să nu fi schimbat rezultatul evenimentelor de miercuri. Dar ar putea să își reia rolul de informator comunitar. Ar putea face mai ușor să se notifice publicul despre unde se adună acești huligani mascați, poate chiar ajutând pe alții să evite soarta lui Good.

Contextul aplicației ICEBlock

ICEBlock și aplicații similare foloseau crowdsourcing-ul pentru a localiza activitatea Serviciului de Imigrație și Aplicare Vamală. Aceste instrumente permiteau comunităților să fie informate despre prezența agenților ICE în zonele lor, oferind o formă de protecție prin transparență.

Eliminarea acestor aplicații din App Store a fost justificată de Apple prin argumentul că ar putea fi folosite pentru a face rău ofițerilor de aplicare a legii. Însă criticii susțin că ofițerii ICE înarmați până în dinți nu au nevoie de protecție de la civili, ci civilii au nevoie de protecție de la ei.