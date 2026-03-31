Peste 1.200 de persoane au fost ucise în Liban în urma loviturilor israeliene, un bilanț tragic ce aduce în prim-plan o nouă criză majoră în Orientul Mijlociu. În acest context extrem de tensionat, ministrul libanez al Justiției, Adel Nassar, a vorbit despre escaladarea conflictului, în timp ce pe scena internațională se multiplică eforturile diplomatice și mișcările strategice.

Tensiuni maxime în Orientul Mijlociu

Situația din Liban este doar o parte a unui tablou regional complex și volatil. În paralel, Israelul a aprobat recent o lege ce permite aplicarea pedepsei cu moartea pentru palestinienii condamnați pentru omor, o decizie care a stârnit controverse aprinse. Pe fondul acestor evenimente, agenda internațională este dominată de un alt dosar fierbinte: războiul din Iran.

Discuțiile se poartă la cel mai înalt nivel. La reuniunea miniștrilor de finanțe și energie din G7, conflictul iranian a fost subiectul principal, iar oficialul american Rubio s-a alăturat discuțiilor cruciale din Franța.

Războiul din Iran domină agenda

Dar cum stau lucrurile, pe bune? La prima vedere, pare că există o fereastră de oportunitate. Casa Albă a comunicat că negocierile de pace cu Iranul sunt „în desfășurare și progresează bine”. Ba chiar și Președintele american Donald Trump a declarat că un acord cu Iranul ar putea fi încheiat „în curând”, chiar în timp ce lovituril aeriene loveau Teheranul. Numai ca optimismul este temperat de acțiuni concrete pe teren și de declarații tranșante.

Spania, de pildă, a luat o decizie drastică, închizându-și spațiul aerian pentru toate aeronavele americane implicate în conflictul din Iran. Iar viziunea europeană este una mult mai sceptică, exprimată fără menajamente de șeful UE pentru combaterea terorismului. „Iranul a fost întotdeauna un ‘spoiler letal’”, a afirmat acesta (într-un interviu acordat Europe Today).

Ucraina la patru ani de la masacrul din Bucha

În timp ce ochii lumii sunt ațintiți spre Orientul Mijlociu, frontul din Ucraina nu este uitat. Astăzi se împlinesc patru ani de la masacrul de la Bucha, un moment comemorat printr-o reuniune informală a miniștrilor de externe din UE, desfășurată chiar pe teritoriul ucrainean. O analiză recentă subliniază de ce Ucraina nu își poate permite o „pace” în termenii Rusiei.

Pe plan militar, Kievul a semnat un acord de apărare cu Bulgaria, un important producător de armament. Într-o declarație surprinzătoare, președintele Zelenski a afirmat: „Fiecare gospodină ar putea fi CEO la Rheinmetall”.

O declarație neașteptată.

Pe agenda Europei: G7 și proteste anti-monarhie

Dincolo de conflictele armate, agenda europeană este marcată și de alte subiecte. Reuniunea miniștrilor energiei și finanțelor din G7 a abordat, printre altele, și reacția statelor membre UE la creșterea prețurilor la energie, un subiect ce rămâne sensibil pentru cetățeni.

Și tot pe continent, un nou curent social pare să ia amploare. V-ați gândit vreodată de ce europenii protestează? Mișcarea „No Kings” se extinde, semnalând o nemulțumire crescândă față de instituțiile monarhice. În altă ordine de idei, o nouă metodologie de măsurare a sărăciei arată că Statele Unite rămân în urma Europei la acest capitol.