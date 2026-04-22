Fostul premier finlandez Sanna Marin lansează un avertisment fără precedent. Uniunea Europeană riscă să irosească fiecare euro investit în apărare dacă nu învață lecțiile cruciale de pe frontul din Ucraina. Iar discuția nu e deloc teoretică, în contextul în care statele NATO și-au asumat ținta de a cheltui 5% din PIB pentru înzestrare până în 2035, mai mult decât dublu față de ținta actuală de 2%.

Bani aruncați pe fereastră

Sanna Marin, care acum activează ca și consilier pentru ONG-ul Tony Blair Institute for Global Change, salută creșterea investițiilor în apărare, inclusiv programul SAFE al UE (Security Action for Europe), un instrument de împrumut de 150 de miliarde de euro. Numai ca, spune ea, sumele colosale nu garantează și eficiența. Totul depinde de cum sunt cheltuiți acești bani. „Când ne construim propriile capacități de apărare și, sperăm, atingem acea țintă de 5% pe care am stabilit-o împreună în NATO, depinde și, de fapt, chiar mai mult, de unde folosim acei bani, nu doar de câți [bani investim], ci unde îi folosim”, a declarat Marin. Fără expertiza de pe câmpul de luptă, efortul financiar ar putea fi în zadar. „Dacă îi folosim în mod greșit, cu modele tradiționale, de modă veche, care costă o sumă uriașă de bani și nu cu cele care sunt efectiv folosite pe câmpul de luptă, atunci vom irosi fiecare euro pe care îl cheltuim”, a adăugat ea.

„Fără Ucraina, suntem vulnerabili”

Cheia întregii strategii de apărare a Europei stă, în viziunea fostului lider de la Helsinki, chiar în țara invadată de Rusia. Ucraina nu este doar un beneficiar al ajutorului european, ci un partener de care depinde însăși securitatea blocului comunitar. E drept că la prima vedere pare o exagerare, dar argumentele sunt solide.

„Ucraina are cea mai mare, cea mai funcțională și modernă armată, cu experiență de război modern, și fără Ucraina, suntem vulnerabili.”

Mai mult, Marin insistă că dependența este reciprocă. „Trebuie să înțelegem că suntem la fel de dependenți de Ucraina și de capacitățile ucrainene pe cât este Ucraina de dependentă de ajutorul nostru. Trebuie să înțelegem cât de mare nevoie avem de ei.”

Rusia se pregătește de război?

Urgența acestor măsuri este dictată de acțiunile Moscovei. Fostul premier finlandez a afirmat că „nu poate exclude” posibilitatea ca Rusia, pe care a numit-o un „inamic”, „să se pregătească de război cu Europa”. V-ați gândit vreodată serios la acest scenariu? Marin o face și aduce argumente. „Noi, ca Europă, suntem în pericol, deoarece Rusia, în timp ce vorbim, se pregătește. Își modernizează armata și se pregătește pentru lupte mult mai ample”, a spus ea. Declarațiile sale sunt susținute și de alți lideri militari. Anul trecut, șeful apărării germane, generalul Carsten Breuer, a estimat că Rusia ar putea ataca NATO în următorii patru ani, în timp ce omologul său suedez, Michael Claesson, a avertizat că Moscova ar putea testa foarte curând clauza de apărare colectivă a Alianței.

Nici Spania sau Portugalia nu sunt sigure

Până la urmă, amenințarea nu mai este limitată geografic la flancul estic al NATO. Tehnologiile moderne, precum dronele, atacurile cibernetice și folosirea inteligenței artificiale pentru a mapa infrastructura critică, au schimbat complet regulile jocului. „Știm ce înseamnă presiunea, pentru că suntem aproape de Rusia, dar trebuie să înțelegeți și în Portugalia, în Spania, în Franța, că nu sunteți în siguranță chiar dacă sunteți mai departe de graniță, din cauza noilor amenințări și a acestor noi tehnologii”, a explicat Marin. Un raport recent al Centrului Internațional pentru Contraterorism (ICCT) a constatat că Rusia a planificat sau a efectuat cel puțin 151 de operațiuni ostile în Europa (inclusiv în Belgia, Olanda și Danemarca) de la invazia Ucrainei în februarie 2022. „Poți plasa drone oriunde. Poți mapa infrastructura critică cu AI la o viteză pe care nici măcar nu o înțelegi. Deci trebuie să fii pregătit și în altă parte și să nu te păcălești că ești în siguranță.”

Europa trebuie să-și joace propriul joc

Întrebată despre viitorul NATO, mai ales în contextul comentariilor lui Donald Trump, Sanna Marin a subliniat că relația transatlantică s-a schimbat deja. „În același timp, trebuie să înțelegem și să realizăm că NATO este o organizație diferită acum față de cum era când noi [Finlanda] și Suedia am aderat, din cauza relației în schimbare dintre SUA și Europa”. Ea a continuat tranșant: „S-a schimbat deja, și acesta este un fapt de care nu putem scăpa. Și înseamnă că trebuie să ne concentrăm pe propriul nostru joc”. Asta înseamnă că Europa nu se mai poate baza exclusiv pe prezența și capacitățile americane, inclusiv pe umbrela nucleară a Washingtonului. Franța, singura putere nucleară a UE, a sugerat deja că alte țări europene ar putea juca un rol mai mare în descurajare. Si totusi, Marin nu exclude o colaborare viitoare, ci pledează pentru realism. „Aș fi pregătită pentru diferite scenarii. Când vine vorba de relația dintre SUA și Europa, nu putem merge doar pe calea pe care ne-o dorim, ci trebuie să mergem pe calea pe care am putea ajunge”, a conchis ea, adăugând: „Vrem o prezență americană în Europa, vrem ca descurajarea nucleară a SUA să fie acolo și în viitor. Nu văd aceste lucruri ca excluzându-se reciproc, dar trebuie să ne pregătim pentru fiecare scenariu.”