Cehia este pregătită să livreze Ucrainei, într-un interval scurt, avioane de luptă capabile să doboare drone, a anunțat vineri președintele ceh Petr Pavel. Anunțul a fost făcut în timpul unei vizite la Kiev, unde s-a întâlnit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, conform Reuters, citat de Agerpres.

Avioane L-159 pentru apărarea antiaeriană

Deși președintele ceh nu a oferit detalii specifice, el menționase în urmă cu doi ani posibilitatea transferului unor avioane de vânătoare subsonice L-159. Aceste aparate de zbor de producție cehă sunt considerate adecvate pentru a contracara dronele utilizate de forțele ruse în invazia la scară largă care durează de aproape patru ani.

„Republica Cehă poate furniza într-un timp relativ scurt mai multe avioane de luptă de dimensiuni medii, extrem de eficiente în lupta împotriva dronelor, şi cred că vom reuşi să rezolvăm rapid şi cu succes această problemă”, a declarat Petr Pavel în conferința de presă comună cu Volodimir Zelenski. Livrarea ar putea include și sisteme de avertizare timpurie, cum ar fi radare pasive, care detectează ținte analizând semnalele radio existente în mediu, fără a emite propriile unde.

Sprijinul continuu al Cehiei pentru Ucraina

Petr Pavel, general de armată în rezervă și fost șef al Comitetului Militar al NATO, este un susținător cunoscut al Ucrainei. El susține activ inițiativa condusă de Cehia pentru a procura Kievului muniție de calibru mare, finanțată de donatori occidentali. Potrivit sursei, noul guvern ceh, condus de populistul Andrej Babis, a fost de acord să continue inițiativa, dar s-a angajat să nu ofere nicio finanțare națională pentru ajutorul acordat Ucrainei.

Armata cehă are în dotare 24 de avioane L-159, în versiuni cu unul și două locuri, utilizate pentru antrenament și sprijin aerian. Principalele avioane de vânătoare ale Cehiei sunt 14 aparate suedeze Saab JAS-39 Gripen, iar Praga a comandat 24 de avioane americane F-35, a căror livrare este așteptată după 2030. Sub guvernarea anterioară, Cehia a furnizat Ucrainei echipamente grele, inclusiv tancuri și elicoptere, primind compensații de la aliații NATO în procesul de reînarmare cu tehnică occidentală.

Discuții despre garanții de securitate și reconstrucție

În aceeași conferință de presă, președintele Volodimir Zelenski a anunțat că o delegație ucraineană se va deplasa în Statele Unite pentru discuții privind garanțiile de securitate și un pachet de măsuri pentru reconstrucția țării. Liderul de la Kiev speră că documentele vor putea fi semnate săptămâna viitoare, în marja Forumului Economic Mondial de la Davos. Echipa ucraineană dorește să obțină clarificări de la SUA privind poziția Rusiei față de eforturile diplomatice pentru încheierea războiului.

Sursa citată precizează că președintele american Donald Trump a declarat pentru Reuters că s-ar putea întâlni cu Volodimir Zelenski la Davos, o întrevedere solicitată public de liderul ucrainean. Zelenski a susținut că Ucraina și-a finalizat partea de lucru la documente, pe care le-a descris drept un „pachet de prosperitate”. Acesta ar urma să deblocheze fonduri pentru reconstrucția postbelică, estimată de oficialii ucraineni la 800 de miliarde de dolari, și să asigure garanții de securitate din partea SUA.

Viziuni diferite asupra păcii

Donald Trump, care l-a criticat în mod repetat pe Volodimir Zelenski, a declarat miercuri că Rusia este pregătită pentru un acord de pace și că îl consideră pe liderul ucrainean un obstacol în calea acestuia. Această perspectivă diferă de cea a aliaților europeni. Washingtonul a insistat ca Ucraina să accepte un cadru de pace pe care să îl prezinte Moscovei, în timp ce Kievul și partenerii săi europeni au încercat să obțină garanții că Ucraina nu va mai fi atacată de Rusia.

Președintele ucrainean a reiterat vineri că Rusia este cea care blochează eforturile de pace, menționând recentele atacuri ale Moscovei asupra sistemului energetic al Ucrainei ca dovadă a intențiilor Kremlinului. „Fiecare dintre aceste atacuri împotriva sectorului nostru energetic şi a oraşelor noastre arată destul de clar interesele şi intenţiile reale ale Rusiei: ei (ruşii) nu sunt interesaţi de acorduri, ci de distrugerea în continuare a Ucrainei”, a afirmat Volodimir Zelenski într-o postare pe rețelele sociale după conferința de presă.