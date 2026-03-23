China a îndemnat luni, 23 martie 2026, la încetarea imediată a operațiunilor militare din Orientul Mijlociu, avertizând asupra unui potențial „cerc vicios” care ar putea arunca întreaga regiune în haos. Apelul Beijingului vine în contextul tensiunilor explozive dintre Statele Unite și Iran, alimentate de un ultimatum dur lansat de Donald Trump.

Ultimatumul de 48 de ore al lui Trump

Totul a pornit sâmbătă seara. Donald Trump a lansat un ultimatum direct Iranului, folosind platforma sa Truth Social pentru a transmite un mesaj fără echivoc. Statele Unite vor distruge centralele electrice din Iran dacă Republica Islamică nu redeschide complet și necondiționat Strâmtoarea Ormuz traficului maritim în 48 de ore. Iar mesajul a fost cât se poate de direct: „Dacă Iranul nu redeschide TOTAL, FĂRĂ NICIUN FEL DE AMENINŢARE, strâmtoarea Ormuz în termen de 48 DE ORE de la acest moment precis, Statele Unite ale Americii vor lovi şi vor distruge diferitele sale CENTRALE ELECTRICE, ÎNCEPÂND CU CEA MAI MARE!”, a scris preşedintele american.

Beijingul avertizează: Haos regional

Reacția Beijingului nu a întârziat. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, Lin Jian, a declarat că războiul nu ar fi trebuit să înceapă de la bun început, răspunzând unei întrebări despre presiunile americane. Viziunea Chinei este sumbră. „Dacă ostilitățile vor continua să se intensifice și situația se va deteriora și mai mult, întreaga regiune va fi cufundată în haos”, a afirmat oficialul chinez. Până la urmă, ce altceva se putea întâmpla într-o zonă atât de volatilă?

Logica Beijingului este simplă.

„Recurgerea la forță nu va duce decât la un cerc vicios”, a adăugat Lin Jian, subliniind necesitatea revenirii la masa negocierilor.

Replica Iranului

Dar cum stau lucrurile, pe bune, la fața locului? Răspunsul a venit de la Ali Mousavi, reprezentantul Iranului la Organizația Maritimă Internațională. Acesta a susținut că Strâmtoarea Ormuz rămâne deschisă traficului maritim, însă cu o excepție importantă (și deloc surprinzătoare): navele „afiliate inamicului”. O formulare care lasă loc de interpretări și menține presiunea la cote maxime.