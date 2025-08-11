Tensiunile comerciale dintre Statele Unite (SUA) și China intră într-o nouă etapă, după ce Beijingul a cerut Washingtonului să reducă restricțiile la exportul de cipuri esențiale pentru dezvoltarea inteligenței artificiale. Solicitarea apare în contextul negocierilor pentru un posibil acord comercial și înaintea unei întâlniri anticipate între președintele american Donald Trump și omologul său chinez, Xi Jinping.

China pune presiune pe SUA. Motivul: cipurile AI

Potrivit Financial Times, oficialii chinezi au transmis experților din Washington că vor relaxarea limitărilor privind exportul de cipuri de memorie cu lățime mare de bandă (HBM). Aceste componente sunt esențiale pentru procesele AI avansate și funcționează împreună cu procesoare grafice, în special cele produse de Nvidia. Beijingul afirmă că actualele restricții afectează companii majore, precum Huawei, în eforturile lor de a dezvolta cipuri AI proprii.

Restricțiile impuse de SUA și efectele lor

De-a lungul ultimilor ani, administrațiile americane au impus controale stricte privind exportul de cipuri avansate către China, invocând motive de securitate națională și dorința de a limita progresul Beijingului în domeniul inteligenței artificiale și al apărării. Cu toate acestea, piața chineză rămâne un segment important pentru veniturile producătorilor americani de semiconductori, ceea ce transformă subiectul într-un punct sensibil al negocierilor bilaterale.

Impactul potențial al unui acord

Relaxarea restricțiilor ar putea deschide noi oportunități pentru giganții americani din tehnologie, dar ar accelera și dezvoltarea AI în China. O eventuală înțelegere ar putea influența echilibrul global în competiția tehnologică, mai ales dacă Beijingul reușește să își reducă dependența de tehnologiile externe. Întâlnirea dintre Trump și Xi Jinping ar putea fi decisivă pentru stabilirea termenilor și direcției viitoare a acestui capitol al relațiilor comerciale.