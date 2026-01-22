Un miliard de dolari. Atât costă intrarea în noul și controversatul club al păcii lansat de Donald Trump la Davos. Marea surpriză a fost însă alta. Fostul premier britanic Tony Blair a apărut la eveniment, deși Londra transmisese un refuz ferm și categoric.

Momentul a produs unde de șoc. Dailymail a dezvăluit că Blair nu e un simplu musafir. Este membru executiv în „board-ul păcii”, umăr la umăr cu Jared Kushner, ginerele lui Trump. Apariția sa a venit la doar câteva ore după ce guvernul britanic anunțase oficial că boicotează totul, motivul fiind o invitație care a inflamat cancelariile vestice: cea pentru Vladimir Putin.

Marea schismă europeană: Doar doi aliați i s-au alăturat lui Trump

Marea Britanie a spus pas. Franța a refuzat. Italia încă ezită. Scena de la Davos a dezvăluit o Europă complet divizată, unde marile puteri de pe continent au ocolit inițiativa fostului președinte american. Mulți văd în noua organizație, cu taxa ei de membru de 1 miliard de dolari, o tentativă de a construi un rival direct pentru ONU.

Cine a răspuns prezent? Doar Ungaria lui Viktor Orban și Belgia au semnat actul de aderare. Lângă ei s-a aflat și argentinianul Javier Milei. Ironia sorții, Danemarca, ținta unui conflict mai vechi cu Trump legat de Groenlanda, nici măcar nu a primit invitație. În schimb, pe listă apare Belarus, un stat-marionetă al Moscovei.

Putin, invitatul care a aruncat totul în aer

Un singur nume a dinamitat totul: Vladimir Putin. Deși Trump a susținut că liderul de la Kremlin a acceptat, rușii au fost mult mai rezervați, spunând doar că „studiază” propunerea. Pentru Londra, a fost prea mult. Doar posibilitatea a fost de ajuns pentru un refuz net.

Ministrul de Externe britanic, Yvette Cooper, a spus lucrurilor pe nume la BBC: „Nu vom fi printre semnatarii de astăzi… avem îngrijorări cu privire la faptul că președintele Putin face parte din ceva care vorbește despre pace, când încă nu am văzut niciun semn de la Putin că va exista un angajament pentru pace în Ucraina.”

Poziția a fost întărită și de Kemi Badenoch, o altă voce grea din politica britanică. „În acest moment nu ar trebui să facem parte din niciun consiliu alături de Vladimir Putin. Sunt complet împotriva acestui lucru”, a declarat ea pentru Sky News.

Un rival pentru ONU? Ce se ascunde în spatele proiectului

Dar ce este, la urma urmei, acest board? La început, a fost vândut ca o soluție pentru reconstrucția Fâșiei Gaza. Ciudat este că documentul oficial de înființare, carta organizației, nu menționează nici măcar o dată criza din Orientul Mijlociu. O omisiune care ridică întrebări.

Lista membrilor fondatori arată o direcție clară, departe de blocul vestic tradițional. Printre semnatari găsim Bahrain, Maroc, Argentina, Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Egipt, Indonezia, Iordania, Kazahstan, Kosovo, Mongolia, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arabia Saudită, Turcia, Emiratele Arabe Unite și Uzbekistan. Un grup pestriț, aparent unit de viziunea lui Trump pentru o nouă ordine mondială.

Blair, omul dintre ciocan și nicovală

Și în centrul acestei furtuni diplomatice se află Tony Blair. Fostul premier laburist, lăudat pe nume de Trump în discursul de la Davos, a fost fotografiat zâmbitor alături de americani. Poziția sa este incredibil de delicată.

Prin simpla sa prezență, el legitimează un proiect pe care propria țară și aliații ei europeni îl boicotează. Coincidență? Greu de crezut. Mișcarea lui Blair semnalează o realiniere politică de proporții și demonstrează că influența lui Donald Trump încă poate reconfigura alianțe, chiar și din afara Casei Albe.