Externe

Confirmare oficială: Mojtaba Khamenei, rănit în atacul în care i-au murit 6 membri ai familiei

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Confirmare oficială: Mojtaba Khamenei, rănit în atacul în care i-au murit 6 membri ai familiei
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Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a fost rănit în atacul american din 28 februarie, în care au fost uciși tatăl său și alți cinci membri ai familiei. Informația, care circula anterior în presă pe baza unor surse diverse, a fost acum confirmată oficial de un reprezentant al statului iranian.

Ambasadorul Teheranului în Cipru, Alireza Salarian, a oferit detalii despre starea lui Khamenei într-un interviu acordat The Guardian. El a precizat că noul lider, în vârstă de 56 de ani, a supraviețuit atacului care a distrus complet reședința defunctului ayatollah Ali Khamenei.

Ce s-a întâmplat în atacul din 28 februarie

Atacul a avut loc în prima zi a loviturilor aeriene lansate de Statele Unite împotriva Iranului. Ținta vizată a fost complexul prezidențial din centrul Teheranului. Potrivit ambasadorului, incidentul s-a petrecut în a zecea zi a lunii sfinte Ramadan. Ayatollahul Ali Khamenei se afla la reședința sa alături de mai mulți membri ai familiei, inclusiv soția lui Mojtaba, Zahra, care a fost ucisă în bombardament. Presa iraniană a sugerat că și soția lui Ali Khamenei, Mansour, a murit la trei zile după atac.

Starea noului lider și motivul absenței publice

Alireza Salarian a explicat de ce Mojtaba Khamenei nu a apărut public și nu a făcut nicio declarație de când i-a succedat tatălui său în funcția de lider suprem. Ambasadorul a confirmat prezența acestuia la locul atacului și rănile suferite. „El era și el acolo și a fost rănit în acel bombardament, dar nu am văzut acest lucru reflectat în știrile din străinătate”, a declarat Salarian.

Oficialul iranian a oferit și detalii despre rănile noului lider, menționând că informațiile sale nu sunt de primă mână. „Am auzit că a fost rănit la picioare, la mână și la braț… Cred că se află în spital pentru că este rănit.” În acest context, absența sa de pe scena publică este justificată de starea sa fizică. „Nu cred că se simte confortabil în niciun fel să țină un discurs”, a adăugat ambasadorul.

Sursa: Digi24

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