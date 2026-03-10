Conflictul din Iran costă SUA 5,6 miliarde $. Teheranul amenință cu blocarea totală a petrolului

Primele 48 de ore ale atacului militar asupra Iranului au costat Pentagonul o sumă exorbitantă, de 5,6 miliarde de dolari, stârnind îngrijorări majore legate de stocurile de armament avansat. În replică, Teheranul a lansat un ultimatum care ar putea paraliza piața globală a energiei, amenințând cu o blocadă totală a petrolului din Orientul Mijlociu.

Cifra uriașă a fost confirmată de trei oficiali americani, care au subliniat alarma tot mai mare din cadrul Pentagonului, potrivit Digi24. Bombardamentele lansate de SUA și Israel au declanșat unul dintre cele mai extinse și violente conflicte din regiune din ultimele decenii, iar costurile reflectă intensitatea operațiunilor militare.

Reacția Teheranului: „Încheierea războiului o decidem noi”

Răspunsul Iranului a fost rapid și ferm. Garda Revoluționară Iraniană a declarat marți că nu va permite transportul a „niciunui litru de petrol” din Orientul Mijlociu dacă atacurile vor continua. Amenințarea directă la adresa lanțului global de aprovizionare a fost dublată de un mesaj politic sfidător transmis de un important comandant iranian, care a afirmat că „Încheierea războiului o decidem noi”.

Trump, între discuții cu Putin și optimism declarativ

În acest context tensionat, președintele american Donald Trump a avut o convorbire telefonică de o oră cu omologul său rus, Vladimir Putin, a anunțat consilierul de la Kremlin, Iuri Ușakov. În urma discuției, Trump a declarat că SUA vor renunța la sancțiunile legate de petrol impuse pentru „anumite țări”, pentru a atenua deficitul provocat de criză. Poziția sa pare însă contradictorie, având în vedere că tot el a declarat că războiul împotriva Iranului este „cvasi-încheiat”.

Ecouri globale: Coreea de Nord numește SUA „bandiți internaționali”

Conflictul a generat reacții puternice și în alte colțuri ale lumii. Puternica soră a liderului nord-coreean Kim Jong Un s-a declarat marți furioasă din cauza lansării exercițiilor militare anuale comune dintre Seul și Washington. Aceasta a profitat de ocazie pentru a critica lovitura din Iran, numindu-i pe americani „Niște bandiţi internaţionali scandaloşi”.

Tensiuni interne și o economie chineză care sfidează tarifele

Repercusiunile conflictului se simt și pe plan intern în SUA. Poliția din New York investighează un „posibil atac terorist inspirat de Statul Islamic”, după ce doi tineri au aruncat cu explozibili în fața reședinței primarului Zohran Mamdani. Incidentul s-a produs în timpul unui protest față de musulmani, dar nu s-au înregistrat răniți.

În paralel cu tensiunile militare, pe plan economic se remarcă o altă dinamică. China pare să ignore cu succes presiunile americane, exporturile sale crescând cu 22% în primele două luni ale anului. Această performanță, de aproape trei ori mai mare decât estimările economiștilor, a fost realizată în pofida tarifelor comerciale impuse de administrația Trump.