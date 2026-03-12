Coreea de Sud aprobă investiții de 350 mld. dolari în SUA după presiuni de la Washington

Parlamentul de la Seul a aprobat un pachet uriaș de investiții, în valoare de 350 de miliarde de dolari, în Statele Unite. Decizia vine într-un context tensionat, după ce Washingtonul a amenințat cu majorarea taxelor vamale, acuzând Coreea de Sud că nu respectă un acord comercial bilateral.

Proiectul de investiții, aprobat joi, este parte a unui acord încheiat în octombrie anul trecut. Potrivit Economica, sud-coreenii s-au angajat să investească 150 de miliarde de dolari în cooperarea din domeniul construcțiilor navale. Restul sumei va fi direcționată către alte sectoare strategice, precum cel al semiconductorilor. În schimbul acestor investiții, SUA urmau să reducă taxele vamale la importurile din Coreea de Sud de la 25% la 15%.

Amenințările care au grăbit votul

Votul din parlamentul sud-coreean a fost grăbit de presiunile venite de la Washington. În luna ianuarie, Statele Unite au amenințat că vor crește taxele vamale înapoi la 25%, susținând că legislativul de la Seul nu se mișcă suficient de rapid pentru a adopta legea necesară demarării investițiilor. Legea specială a fost în cele din urmă adoptată cu un sprijin larg, înregistrând 226 de voturi pentru și doar opt împotrivă.

Sprijin politic transpartinic la Seul

Proiectul a beneficiat de susținere atât din partea partidului de guvernământ, cât și a principalei formațiuni de opoziție, Partidul Puterii Poporului (PPP). Votul covârșitor arată consensul politic intern asupra importanței strategice a acordului cu partenerul american, în ciuda tensiunilor recente.

Noi anchete și contextul tarifelor americane

Chiar cu o zi înainte de votul de la Seul, Washingtonul a lansat o serie de anchete privind prejudiciile economice suferite de SUA, vizând mai multe țări, printre care și Coreea de Sud. Aceste proceduri pot deschide calea către noi sancțiuni, cum ar fi impunerea unor taxe vamale mai mari. Contextul este complicat de decizii judecătorești recente. Luna trecută, Curtea Supremă a Statelor Unite a declarat ilegale taxele vamale impuse inițial de președintele Donald Trump, motivând că acesta și-a depășit prerogativele.

Decizia instanței supreme nu se aplică însă taxelor pe anumite categorii de produse, în special la oțel și automobile. Pentru restul importurilor, Trump a impus o nouă suprataxă de 10%, valabilă pentru o perioadă care nu poate depăși 150 de zile.