Fostul membru al Partidului Conservator, Robert Jenrick, a fost numit „oportunist nerușinat” și „șarlatan” de oponenții săi politici ca urmare a anunțului de a se alătura partidului Reform UK. Criticile vehemente ale Partidului Laburist și ale Liberal-Democraților au apărut în timp ce Jenrick își justifica inducerea în eroare a unui jurnalist, iar liderul Reform, Nigel Farage, a recunoscut că și-a revizuit opinia despre noul coleg, relatează The Guardian.

Laburiștii și liberal-democrații condamnă mișcarea

Președinta Partidului Laburist, Anna Turley, a criticat decizia lui Robert Jenrick printr-o declarație. „Robert Jenrick spune că Partidul Conservator a distrus Marea Britanie. Acum vrea să facă același lucru din nou cu partidul Reform al lui Farage. Este un oportunist nerușinat care, la fel ca ceilalți conservatori eșuați care au fugit la Reform, este mai interesat de propria carieră decât de țară”, a afirmat Turley. Ea a adăugat că, odată cu venirea lui Jenrick, „Reform vrea în mod clar să livreze același haos și declin pe care el le-a provocat în timp ce era în guvern”.

Reacția Liberal-Democraților a fost la fel de dură, liderul adjunct Daisy Cooper descriind evenimentul drept prezentarea unui „șarlatan” de către un „escroc”. „Robert Jenrick are un tupeu de grad industrial să se plângă de cât de distrusă este Marea Britanie, când el și amicii săi conservatori sunt cei care au provocat atâtea daune țării noastre și încrederii în politică”, a declarat Cooper.

Confruntarea cu presa și acuzațiile de minciună

În timpul conferinței de presă, Jenrick a fost confruntat de Camilla Tominey de la The Telegraph. Jurnalista a susținut că, după ce a scris un articol despre posibila sa plecare din Partidul Conservator, a fost indusă în eroare de surse apropiate politicianului, sau chiar de el însuși. Răspunsul inițial al lui Jenrick la acuzație a fost: „asta este politica”.

Tominey a insistat, acuzându-l direct de minciună și punându-i la îndoială credibilitatea. Jenrick a replicat: „Îmi pare foarte rău să vă dezamăgesc, credeam că sunteți un jurnalist cu multă experiență, dar politicienii nu trebuie să răspundă la toate mesajele text pe care le primesc de la jurnaliști. Și nu aveam de gând să vă ofer exclusivitatea deciziei mele”. Acesta a adăugat: „Dar dacă mă întrebați despre onestitate, nimeni din Partidul Conservator nu a fost mai onest decât mine în legătură cu eșecurile ultimului guvern conservator”.

Farage își apără noua achiziție

Nigel Farage a admis că în trecut a avut o opinie negativă despre Jenrick. Confruntat cu o declarație mai veche în care îl acuza pe Jenrick de lipsă de convingeri, liderul Reform a răspuns: „Dar știți ce? Am voie să mă răzgândesc. Am voie să urmăresc progresul și parcursul… Nu am încredere în niciunul dintre ei. În mod natural, trebuie să-mi demonstreze că sunt cu adevărat căiți”. Farage s-a declarat convins că Jenrick s-a schimbat. „Cred că ceea ce a făcut acest om cu energia pe care a investit-o în jurnalismul său, în videoclipurile sale de pe YouTube, în discursurile sale din parlament… Vorbesc cu oameni care îl cunosc din afara politicii, sunt convins că nu mai este aceeași persoană”, a explicat Farage.

Referitor la eșecurile lui Jenrick din perioada în care a fost la guvernare, Farage a argumentat că în afaceri eșecurile preced succesul și că este interesat de persoanele care învață din greșeli. A descris momentul drept o „reunire istorică a oamenilor de centru-dreapta”.

Discuții despre rol, nu despre funcții

Liderul Reform a clarificat că discuțiile cu Jenrick nu au implicat oferte concrete. Întrebat ce i-a fost promis politicianului, Farage a negat existența unei înțelegeri privind o funcție sau avantaje materiale. „Nu i-am oferit un rang. Nu i-am oferit un titlu. Nu i-am oferit o funcție. Nu i-am oferit bani sau altceva de genul acesta. Eram în conversație, o conversație activă, despre care ar fi cea mai bună potrivire pentru Robert ca parte a echipei de conducere”, a precizat Farage. A adăugat că dialogul continuă „în exact același spirit ca înainte”.

Jenrick a afirmat că decizia sa nu este una oportunistă, argumentând că o astfel de mutare ar fi ilogică pentru cineva considerat favorit la șefia Partidului Conservator. El a precizat că hotărârea de a demisiona a fost luată în dimineața anunțului, deși nu se aștepta ca totul să se întâmple în acea zi. Confruntat cu o declarație din vara trecută în care cerea excluderea lui Zia Yusuf din Reform, Jenrick a minimalizat comentariul, susținând că oamenii spun diverse lucruri și că a primit etichete mai grave. Nigel Farage a intervenit, menționând că Yusuf îi consideră responsabili pe toți membrii guvernului conservator din 2019 și că îl învață „virtuțile iertării”.