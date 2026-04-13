Un veritabil seism politic a zguduit Ungaria. După 16 ani de guvernare aproape neîntreruptă, Viktor Orbán a fost învins în alegerile parlamentare din 13 aprilie 2026 de către Péter Magyar, care a obținut o victorie zdrobitoare. Rezultatul marchează o schimbare istorică în politica maghiară și europeană.

O victorie zdrobitoare

Victoria lui Magyar nu a fost deloc una la limită. Partidul său, TISZA, a reușit să mobilizeze un electorat masiv, iar redacția noastră a urmărit evenimentele în direct de la Budapesta, unde editorul pe afaceri europene, Maria Tadeo, a coordonat o ediție specială. Reporterii Zoltán Siposhegyi și Ádám Magyar au transmis live de la sediile partidelor TISZA și, respectiv, Fidesz, captând atmosfera radical diferită din cele două tabere.

Rezultatul a fost un șoc.

De altfel, un detaliu care spune multe despre miza acestor alegeri a fost participarea la vot. Încă de la primele ore ale dimineții, secțiile de votare au înregistrat o prezență record, prefigurând parcă surpriza ce avea să vină.

Cine este Péter Magyar?

Iar întrebarea de pe buzele tuturor este, clar, cine este omul care a reușit să-l detroneze pe Orbán? Péter Magyar este descris drept un personaj care a trecut de la statutul de „insider” al sistemului la cel de cel mai serios rival al lui Viktor Orbán. Transformarea sa a fost analizată în detaliu de Jakub Janas, care a explicat parcursul politic al noului lider de la Budapesta.

Hai să vedem, cum s-a produs această ascensiune fulminantă. Magyar a reușit să capitalizeze nemulțumirile unei mari părți a societății maghiare, prezentându-se ca o alternativă credibilă la un regim considerat de mulți tot mai autoritar.

Reacții de la Bruxelles

Valul de șoc s-a propagat rapid până la Bruxelles. Într-o serie de interviuri exclusive, au fost analizate implicațiile acestei schimbări la nivel european. Printre cei care și-au exprimat punctele de vedere s-au numărat Charles Michel (fostul președinte al Consiliului European), dar și o serie de europarlamentari din diverse grupuri politice.

Au vorbit despre noul context András László, membru al Parlamentului European din grupul Patrihoți pentru Europa, și Michał Wawrykiewicz, de la Partidul Popular European. Lor li s-au alăturat Paweł Zerka, de la European Council on Foreign Relations, și Tineke Strik, europarlamentar din partea Verzilor / EFA.

Ce urmează pentru Ungaria?

V-ați întrebat ce înseamnă asta pentru relația tensionată dintre Budapesta și Uniunea Europeană? Jorge Liboreiro a analizat perspectivele relațiilor UE-Ungaria, un dosar extrem de complicat în ultimii ani. E drept că tonul noului premier pare să fie unul diferit. Încă din primele declarații, Péter Magyar a cerut ca „păpușile lui Orbán” să părăsească funcțiile publice, semnalând o ruptură clară cu fosta administrație.

Dar un alt subiect fierbinte este relația cu Ucraina. Sasha Vakulina a realizat o analiză detaliată despre ce urmează pentru raporturile dintre Ungaria și Ucraina, în contextul în care guvernul Orbán a blocat nu de puține ori decizii cheie la nivel european legate de sprijinul pentru Kiev.