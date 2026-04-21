O propunere venită din partea Spaniei, Irlandei și Sloveniei de a suspenda acordul comercial preferențial cu Israelul a fost respinsă de miniștrii de externe ai UE. Cererea, bazată pe acuzații de crime de război în Liban și Palestina, nu a reușit să strângă sprijinul necesar, scoțând la iveală diviziunile profunde din interiorul blocului comunitar pe tema Orientului Mijlociu.

Propunerea care a divizat Europa

Înaintea reuniunii de marți de la Luxemburg, guvernele din Spania, Irlanda și Slovenia au trimis o scrisoare șefei diplomației europene, Kaja Kallas, cerând Uniunii Europene „să își susțină responsabilitatea morală și politică și să apere valorile fundamentale care au stat la baza proiectului european încă de la înființarea sa”. Documentul descria o situație sumbră. V-ați gândit vreodată cum sună diplomația la nivel înalt? Ei bine, iată.

Scrisoarea sublinia că „condițiile din Gaza sunt insuportabile, marcate de încălcări continue ale acordului de încetare a focului și de intrarea clar insuficientă a ajutorului umanitar în Fâșie”. Mai mult, inițiatorii propunerii au atras atenția că „situația din Cisiordania se deteriorează rapid, cu o escaladare a violenței împotriva palestinienilor: coloniștii radicali acționează cu impunitate”, referindu-se la ceea ce au descris drept „morți intolerabile” ale palestinienilor.

Numai că sprijinul în rândul statelor membre a fost insuficient. O suspendare totală a acordului ar fi necesitat unanimitate din partea celor 27 de state membre, în timp ce o suspendare parțială avea nevoie de o majoritate calificată (reprezentând cel puțin 55% din statele membre și 65% din populația UE). E drept că rezultatul era anticipat, state mari precum Germania și Italia fiind cunoscute pentru opoziția lor față de astfel de măsuri.

O portiță lăsată deschisă

Totuși, discuțiile nu s-au încheiat complet. Șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a confirmat că vor avea loc discuții suplimentare. Pe masă se află o propunere separată, venită din partea Franței și Suediei, de a impune tarife vamale pentru bunurile care provin din coloniile israeliene din teritoriile palestiniene ocupate.

„Nu putem pierde din vedere Gaza și Cisiordania”, a declarat Kallas jurnaliștilor la o conferință de presă.

Aceasta a precizat că va înainta propunerea franco-suedeză comisarului european pentru comerț, Maroš Šefčovič, în zilele următoare. Argumentul este că aceste colonii se află în afara domeniului de aplicare al Acordului de Asociere.

Critici chiar și din tabăra oponenților

Chiar dacă s-au opus suspendării acordului, mai multe țări din UE, inclusiv Germania, au criticat campania militară continuă a Israelului în regiune. Un purtător de cuvânt al cancelarului german Friedrich Merz a declarat că acesta „și-a exprimat profunda îngrijorare cu privire la evoluțiile din teritoriile palestiniene” în ultimele zile.

Iar în timpul unei convorbiri telefonice cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, mesajul a fost tranșant. Potrivit purtătorului de cuvânt, Merz i-a transmis că „nu trebuie să existe o anexare parțială de facto a Cisiordaniei”.

Acuzațiile de dublu standard, respinse

Întrebată despre posibilele acuzații de dublu standard aplicat de UE, Kaja Kallas le-a respins ferm. Ea a afirmat că blocul comunitar este „printre cei mai mari susținători ai palestinienilor, inclusiv în eforturile de reconstrucție”.

Până la urmă, a lansat și o provocare directă criticilor.

„Comparați cât de mult fac alții pentru Gaza și palestinieni și veți vedea că mulți se îndreaptă către UE pentru sprijin”, a conchis Kallas.