O întâlnire discretă. Departe de presă. La Davos, ministrul român Bogdan Ivan a avut un dialog direct cu Eric Trump, șeful Trump Organization, iar discuția lor, purtată într-un cadru restrâns, ar putea deschide o poartă neașteptată pentru proiecte strategice românești. Miza? Uriașă.

Detaliile au ieșit la lumină chiar de la ministru. Într-o postare pe Facebook, citată joi de Mediafax, Bogdan Ivan a numit întâlnirea „aplicată și directă”. A plusat, spunând că este „cel mai solid și relevant contact cu administrația Trump din ultimul an”. O declarație îndrăzneață. Clar o strategie pe termen lung.

Asul din mâneca României: Energia pentru giganții AI

Ce a oferit, concret, România? Energie. Multă. Ministrul a venit cu un portofoliu solid, gândit să-i convingă pe americani, nu cu promisiuni goale, ci cu proiecte clare, deja pe radarul investitorilor de peste ocean. A fost prezentat rolul României într-o lume în plină reconfigurare.

Ivan a argumentat că producția suplimentară de energie poate alimenta industriile viitorului, țintind un domeniu extrem de avid de resurse: fabricile de inteligență artificială. Aceste centre de date înghit cantități colosale de electricitate. România vrea să fie furnizorul lor. „România are capacitatea de a livra, iar portofoliul nostru strategic este energia”, a spus ministrul, fără ocolișuri.

Pe listă sunt nume grele. Extinderea capacităților de la Cernavodă. Investiții noi în hidroenergie. Și, poate cel mai interesant, dezvoltarea unor hub-uri energetice construite special pentru a hrăni infrastructura de inteligență artificială.

De ce contează o întâlnire cu fiul lui Donald Trump?

Surprinzător sau nu, totul ține de context. De ce este atât de important un dialog cu Eric Trump, un om fără funcție oficială în administrația americană? Cheia stă în potențiala revenire a lui Donald Trump la Casa Albă. Întâlnirea este o mișcare de repoziționare, o construcție de punți către un cerc de putere care ar putea redeveni central în politica globală.

O simplă coincidență de agendă? Puțin probabil. Bogdan Ivan a transmis că întâlnirea este „un semnal clar pentru România: avem credibilitate, avem proiecte și avem o șansă reală”. Mesajul e simplu: România nu stă pe margine, ci acționează proactiv pentru a-și securiza interesele. Indiferent cine va fi la Washington.

Davos, mai mult decât o poză cu familia Trump

Agenda ministrului la Forumul Economic Mondial a fost plină. Discuția cu Trump nu a fost singulară. În aceeași postare, Ivan a menționat că a explorat „direcții strategice de cooperare cu Isaac Herzog, președintele Israelului”, arătând că a avut contacte la cel mai înalt nivel pentru a întări poziția României.

Aceste întâlniri punctuale au fost completate de dialoguri cu numeroși „lideri globali despre noile direcții economice și geopolitice”. Prezența la Davos nu a fost doar o simplă prezentare de proiecte. A fost un exercițiu diplomatic complex, o încercare de a înțelege și influența curentele care modelează lumea de mâine.

Planul final: Cum poate deveni România un jucător cheie

Ambiția a fost rostită tare și clar. România are „o șansă reală de a deveni cel mai important hub energetic al regiunii”. Această viziune se sprijină pe un atu tot mai prețios într-o Europă vulnerabilă la șocuri geopolitice: capacitatea țării de a produce energie curată și stabilă.

Ideea de a lega direct producția de energie de industria AI este una modernă. Nu mai e vorba doar de a exporta curent. E vorba de a atrage aici industriile care au nevoie de el. România ar putea deveni gazda tehnologiei viitorului, nu doar un simplu furnizor. Se pare că primii pași s-au făcut deja. În spatele ușilor închise de la Davos.