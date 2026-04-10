Aeroportul Humberto Delgado din Lisabona a înregistrat în 2025 cea mai slabă performanță de pe continent, cu o rată de punctualitate la decolări de doar 49%. Practic, mai mult de jumătate dintre avioane au plecat cu întârziere. Avertismentul vine de la Eurocontrol, coordonatorul pan-european al managementului traficului aerian, care trage un semnal de alarmă înaintea sezonului de vară, în condițiile în care traficul a revenit la 100,2% din nivelurile pre-pandemice.

Lisabona, campioana întârzierilor

Capitala Portugaliei a avut un an 2025 de coșmar, înregistrând una dintre cele mai abrupte scăderi ale punctualității la plecări. Cifra de 49% este cea mai mică nu doar dintre cele mai aglomerate 20 de hub-uri europene, ci de pe întregul continent. Iar situația nu e roză nici la sosiri, unde Lisabona se află, din nou, în topul negativ, alături de Atena și Luxemburg.

Până la urmă, care e problema acolo? Studiul Eurocontrol indică o combinație de factori. Operațiunile de decolare din Lisabona au fost grav afectate de condiții meteo nefavorabile, dar și de „restricții pe rută care cauzează aglomerarea traficului la aeroporturi”. Mai mult, multe aeroporturi operează aproape de capacitatea maximă, având o marjă operațională extrem de redusă pentru a prelua șocuri neprevăzute.

Cine sunt elevii model?

Dar nu toate aeroporturile se confruntă cu aceleași probleme. E drept că unele par să gestioneze aceste provocări mult mai eficient. La polul opus se află orașele nordice Bergen și Oslo (Norvegia), Stockholm (Suedia), Copenhaga (Danemarca) și Leipzig (Germania).

Toate acestea au reușit să atingă o rată de punctualitate la decolări de peste 80%.

Când vine vorba de aeroporturile care și-au îmbunătățit cel mai mult performanța, pe listă apar giganți precum Munchen, Roma Fiumicino și Londra Heathrow, care au înregistrat cele mai mari progrese.

De ce întârzie, de fapt, avioanele?

V-ați întrebat vreodată de ce zborul de seară are mai multe șanse să întârzie decât cel de dimineață? Explicația stă în așa-numitele întârzieri reacționare, adică efectul de domino acumulat în rețeaua de aviație pe parcursul zilei. Acestea reprezintă principala cauză a perturbărilor și adaugă, în medie, 6,5 minute de întârziere per zbor.

Cifrele sunt destul de clare. Nu mai puțin de 30% dintre avioane decolează cu întârziere, iar durata medie a acestei întârzieri este de 15 minute. Deși punctualitatea s-a îmbunătățit cu 4% per total, Eurocontrol subliniază că, pentru a face față traficului în creștere, autoritățile trebuie să rezolve urgent deficitul de controlori de trafic aerian (o problemă tot mai acută la nivel continental), să îmbunătățească proiectarea spațiului aerian și să accelereze inovația tehnologică.

Giganții cerului european: Top aeroporturi și companii

În 2025, cel mai aglomerat aeroport din rețeaua monitorizată de Eurocontrol a fost Istanbul IGA, cu o medie de 1.491 de zboruri pe zi. Acesta este urmat îndeaproape de Amsterdam Schiphol (1.351 zboruri), Londra Heathrow (1.315) și Paris Charles de Gaulle (1.314).

La capitolul companii aeriene, lider detașat este Ryanair, care a operat aproape 3.192 de zboruri zilnic. Clasamentul este completat de:

EasyJet: 1.611 zboruri/zi

Turkish Airlines: 1.559 zboruri/zi

Lufthansa: 1.083 zboruri/zi

Air France: 1.061 zboruri/zi

Per total, rețeaua europeană a gestionat circa 30.000 de zboruri pe zi, cu vârfuri de 35.000 în sezonul de vârf (mai-august). Aproape toate aeroporturile din top 20, cu excepția Londra Gatwick, au înregistrat o creștere a traficului între 2024 și 2025. Campionul creșterii este un alt aeroport din Istanbul, Sabiha Gökçen, care a avut un avans de 13,8%, în comparație cu media europeană de doar 4,3%.