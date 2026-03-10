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Documente FBI contrazic povestea cuplului Trump despre prima lor întâlnire

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Documente FBI contrazic povestea cuplului Trump despre prima lor întâlnire

Documente FBI recent declasificate aruncă o nouă lumină asupra începutului relației dintre Donald și Melania Trump, contrazicând versiunea publică a celor doi. O fostă asistentă a finanțistului Jeffrey Epstein susține că acesta a fost cel care i-a făcut cunoștință viitorului președinte al SUA cu cea de-a treia soție.

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Afirmația a fost făcută în iulie 2019 de o femeie al cărei nume nu a fost făcut public, un fost model care a lucrat pentru Epstein între 2005 și 2006. Potrivit documentelor citate de Adevărul, aceasta le-a declarat anchetatorilor federali că infractorul sexual decedat „i-a făcut cunoștință MELANIEI TRUMP cu DONALD TRUMP”. Declarația a fost dată cu doar trei zile înainte ca Epstein să fie arestat pentru trafic de minori.

Versiunea oficială: O întâlnire la o petrecere

Povestea prezentată de fosta asistentă este în totală opoziție cu ceea ce Donald și Melania Trump au susținut în mod repetat. Într-un interviu acordat în 2005 emisiunii Larry King Live!, cei doi au descris o întâlnire spontană. Întrebată dacă cineva le-a făcut cunoștință, Melania a răspuns: „Nu, eram amândoi la aceeași petrecere și așa ne-am întâlnit. El a venit la mine.”

Donald Trump a completat, relatând cum a fost captivat imediat de viitoarea sa soție, ignorând o altă femeie celebră care îi era prezentată. „Am fost complet fascinat”, a recunoscut el. „De fapt, trebuia să mă întâlnesc cu altcineva. Era un supermodel grozav așezat lângă Melania. Trebuia să mă întâlnesc cu acel supermodel și mi se spunea: «Uite, ea este cutare». Iar eu am zis: «Las-o pe ea. Cine este cea din stânga?» Și era Melania.”

Noi detalii în 2016 și negarea categorică a organizatorului

În 2016, într-un profil publicat de Harper’s Bazaar, Melania Trump a oferit mai multe detalii. Ea a plasat întâlnirea în noiembrie 1998, la o petrecere organizată de Paolo Zampolli în timpul Săptămânii Modei de la Paris. Melania și-a amintit că a refuzat inițial să-i dea numărul de telefon lui Donald Trump.

„Voia numărul meu de telefon, dar era însoțit de o altă femeie, așa că, evident, nu i l-am dat”, a povestit ea. „I-am spus: «Nu îți dau numărul meu. Dă-mi tu numărul tău și te voi suna eu». Voiam să văd ce fel de număr îmi va da – dacă era unul de afaceri, ce înseamnă asta? Eu nu fac afaceri cu tine.” Contactat pentru a confirma dacă Jeffrey Epstein a participat la eveniment, Zampolli a răspuns categoric: „Nici vorbă!”.

Acuzații reluate și amenințări cu procese de miliarde

Ideea că Epstein ar fi fost intermediarul nu este nouă. Înainte de a muri în 2019, finanțistul le-ar fi spus mai multor persoane că el i-a prezentat pe cei doi, conform The New York Times. Subiectul a revenit în atenție după ce Hunter Biden a reiterat acuzația, citându-l pe biograful Michael Wolff. Acesta a confirmat că Melania ar fi fost prezentată lui Trump de un „agent de modele” cu legături atât cu Trump, cât și cu Epstein.

Reacția Melaniei Trump a fost dură. Ea l-a amenințat pe Hunter Biden cu un proces de un miliard de dolari pentru afirmații „false, denigratoare, defăimătoare și inflamatoare” și i-a cerut să își retragă declarațiile, invocând „pierderi financiare și prejudicii de imagine copleșitoare”. La rândul său, Donald Trump a negat constant o relație apropiată cu Epstein. Într-un interviu acordat Fox News în aprilie 2025, Trump a afirmat că Epstein „nu a avut nimic de-a face” cu soția sa.

Melania Trump evită întrebările despre apropiații lui Epstein

Deși nu au comentat direct noile documente FBI, echipa Melaniei Trump a intervenit pentru a opri întrebările incomode. În timpul unei conferințe de presă pe 4 februarie, un reporter a întrebat-o despre Ghislaine Maxwell, o apropiată a lui Epstein. „Există apeluri din partea victimelor lui Epstein pentru ca Ghislaine Maxwell să fie transferată într-o închisoare de maximă securitate. Ce ați vrea să se întâmple?”, a întrebat jurnalistul.

În acel moment, echipa Primei Doamne a semnalat finalul evenimentului. Melania a evitat răspunsul, declarând: „Suntem aici pentru a celebra lansarea și viața acestor două persoane incredibile”. Ea a adăugat: „Haideți să le onorăm.”

Sursa: Adevarul

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