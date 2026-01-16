Premierul slovac Robert Fico are programată sâmbătă o întâlnire cu Donald Trump la reședința acestuia din Mar-a-Lago, Florida. Discuțiile, menite să consolideze legăturile bilaterale, ar putea viza un acord pentru achiziționarea de reactoare nucleare americane. Presa slovacă, citată de Euronews, estimează valoarea proiectului între 13 și 15 miliarde.

Viziuni politice comune

Orientarea politică a lui Robert Fico este considerată apropiată de agenda MAGA (Make America Great Again). El a lăudat eforturile SUA pentru încetarea războiului din Ucraina și adoptă o linie dură în privința migrației, similară cu cea a lui Donald Trump. Întâlnirea se înscrie într-un trend al liderilor europeni care caută să consolideze relațiile cu fostul președinte american.

Guvernul de la Bratislava are în plan discuții cu Westinghouse pentru construcția unui nou obiectiv nuclear. Proiectul este strategic pentru Slovacia. Asemenea Ungariei, țara se numără printre statele UE care depind încă de sursele de energie rusești, în pofida eforturilor blocului comunitar de a reduce această dependență.

Paralele cu Ungaria și viziunea regională

Premierul ungar Viktor Orbán, un aliat al lui Fico, a anunțat planuri similare după vizita sa la Trump din noiembrie anul trecut. Aceste demersuri indică o tendință a unor lideri din Europa Centrală și de Est de a căuta parteneriate strategice în afara cadrului tradițional al UE. Dependența de energia din Rusia continuă să influențeze deciziile politice și economice ale Slovaciei și Ungariei.

Un document privind securitatea națională a SUA, publicat anul trecut, susținea că Uniunea Europeană se confruntă cu o „ștergere civilizațională” dacă politicile actuale nu sunt inversate. Același document promitea consolidarea legăturilor cu „forțe patriotice” din interiorul blocului care se opun politicilor de la Bruxelles.

Poziția lui Fico: critici la adresa UE și legături cu Rusia

Deși provine dintr-un mediu politic socialist, Robert Fico are poziții apropiate de cele ale lui Trump în mai multe privințe. Premierul slovac critică migrația ilegală, instituțiile UE și politicile de mediu ale blocului comunitar. El menține legături bilaterale cu președintele rus Vladimir Putin, o abordare distinctă față de majoritatea liderilor europeni.

Fico a criticat în trecut anumite acțiuni ale Statelor Unite, precum intervenția militară din Venezuela, soldată cu capturarea și arestarea liderului Nicolás Maduro. El a invocat atunci necesitatea respectării dreptului internațional și a avertizat asupra riscurilor acțiunilor unilaterale. „Dacă puterea militară este folosită fără mandatul Consiliului de Securitate al ONU, atunci oricine este mare și puternic face ce vrea pentru a-și promova propriile interese”, a spus Fico.