Amenințările frecvente ale președintelui american Donald Trump de a părăsi NATO, cuplate cu utilizarea intensivă a resurselor militare în războiul de șase săptămâni din Iran, au slăbit profund alianța. Avertismentul dur vine de la Ivo Daalder, fost ambasador al SUA la NATO, care consideră că alianța se confruntă cu „cea mai gravă criză” din întreaga sa existență.

O Alianță divizată

Confruntările cu aliații europeni ai Americii pe tema refuzului acestora de a se alătura războiului au creat o fractură adâncă. „Ultimele șase săptămâni au fost iesit din comun de dăunătoare pentru NATO”, a declarat Daalder. El a subliniat că diviziunea actuală este exact ceea ce adversarii alianței și-au dorit de decenii. „Vedem un NATO divizat, ceea ce a fost obiectivul mai întâi al Uniunii Sovietice și apoi al Rusiei pentru cea mai mare parte a ultimilor 80 de ani”, a adăugat el.

Declarațiile lui Trump, care sugerează că SUA ar putea să nu apere aliații NATO în fața unei agresiuni militare viitoare din partea Rusiei sau a altor adversari, au destabilizat complet alianța și au zguduit ordinea globală.

O greșeală strategică

Războiul de șase săptămâni împotriva Iranului a epuizat resursele militare americane. S-au consumat stocuri uriașe de interceptoare și alte rachete în campania de bombardament. Daalder (care a servit ca ambasador sub președintele Obama între 2009 și 2013) nu are cuvinte de laudă pentru această campanie.

El descrie conflictul drept o „eroare strategică de proporții istorice”.

„O mare parte din capacitățile militare americane a fost cheltuită în acest război, care s-a dovedit a fi o eroare strategică de proporții istorice”, a precizat Daalder. Toate aceste discuții vin în contextul în care Secretarul General al NATO, Mark Rutte, se află la Washington pentru discuții cu Trump, Secretarul de Stat Rubio și Secretarul Apărării, Pete Hegseth, într-o încercare de a calma ostilitățile.

Oportunități pentru Moscova și Beijing

Dar slăbiciunea Americii și diviziunea NATO creează oportunități pentru adversari. V-ați gândit vreodată ce înseamnă asta, concret? Daalder o spune direct. „Un NATO care este cu adevărat în conflict, un NATO în care președintele Statelor Unite spune: «Nu o să vă apăr», este un moment bun pentru a testa NATO dacă te afli la Moscova”, a avertizat el.

Iar pericolul nu se oprește aici. „Este, si, un moment bun să testezi ce ai putea obține în Taiwan dacă te afli la Beijing, deoarece o mare parte din capacitatea militară a SUA a fost mutată în Golf”, a continuat fostul ambasador.

Cine a câștigat, de fapt, armistițiul?

Pe bune, la ce a folosit totul? La prima vedere, Iranul pare să aibă „un avantaj” în termenii armistițiului negociat marți pentru a evita o „distrugere civilizațională”. S-a convenit redeschiderea rutelor maritime internaționale prin Strâmtoarea Hormuz, numai că, potrivit rapoartelor, navele vor avea nevoie de permisiunea forțelor armate iraniene pentru a trece.

Cum vine asta? Iranul a ținut ostatică strâmtoarea ca parte a represaliilor sale, declanșând creșteri masive ale prețurilor la petrol și gaze. Detaliile complete ale acordului rămân neclare. „Strâmtoarea Hormuz era deschisă înainte de începerea bombardamentelor”, a punctat Daalder. „Acum, s-ar putea ca navele să treacă. Nu știm câte. Nu știm când. Nu știm unde. Și, în orice caz, iranienii susțin că vor menține controlul.”

„Aceasta este o schimbare masivă în beneficiul Iranului și în detrimentul nu doar al Statelor Unite și al Israelului”, a concluzionat el.