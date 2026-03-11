Germania impune o singură scumpire pe zi la carburanți după ce prețul a depășit 2 euro

Guvernul de la Berlin a decis să intervină drastic pe piața carburanților, unde prețurile au explodat. Benzinăriile din Germania vor avea voie să majoreze prețurile la pompă o singură dată pe zi, o măsură menită să protejeze șoferii și companiile de volatilitatea cauzată de conflictul din Orientul Mijlociu.

Executivul german va implementa așa-numitul „model austriac”, care permite ieftiniri în orice moment, dar restricționează scumpirile. Potrivit publicației Capital, care citează informații EFE, decizia a fost luată pentru a atenua impactul războiului din Iran, extins în alte țări din Orientul Mijlociu și Golful Persic, asupra economiei interne.

Ce a declanșat decizia radicală a Berlinului

Prețurile la benzină și motorină în Germania au crescut constant de la începutul conflictului, depășind pragul de doi euro pe litru. Această situație a pus o presiune uriașă pe consumatori și pe mediul de afaceri. Problema principală identificată de autorități este o asimetrie a pieței: prețurile la pompă cresc rapid atunci când cotația petrolului urcă, dar scad foarte lent atunci când prețul țițeiului se diminuează. Noul mecanism urmărește să corecteze exact această discrepanță.

„Vrem să rupem acest mecanism”: Planul guvernului german

Implementarea modelului necesită modificări legislative care nu pot fi aplicate imediat. Totuși, autoritățile intenționează să accelereze procesul prin includerea amendamentelor într-un proiect de lege deja aflat în curs de examinare. Ministrul Economiei și Energiei, Katherina Reiche, a subliniat urgența măsurii într-o conferință de presă. „Ştim că mulţi angajaţi care se deplasează, dar şi multe întreprinderi mijlocii, suportă greul preţurilor mari”, a declarat oficialul german. Obiectivul guvernului este clar. „Vrem să rupem acest mecanism”, a adăugat ministrul Reiche. Planul a primit deja sprijinul Autorității pentru Concurență, iar Ministerul Economiei analizează inclusiv o intensificare a supravegherii antimonopol pentru a preveni posibile înțelegeri de tip cartel între operatorii de pe piață.

Intervenție record pe piața petrolului: AIE eliberează 400 de milioane de barili

Tensiunile de pe piețele energetice internaționale au determinat o reacție și la nivel global. Agenția Internațională a Energiei (AIE) a decis o intervenție majoră, aprobând eliberarea unei cantități record de țiței din rezervele strategice. Cele 32 de state membre ale AIE au aprobat punerea pe piață a 400 de milioane de barili de petrol. Aceasta este cea mai mare cantitate eliberată vreodată din rezervele coordonate de organizație. Măsura are ca scop reducerea presiunii asupra prețurilor petrolului și stabilizarea pieței energetice globale, puternic afectată de conflictul din Orientul Mijlociu.