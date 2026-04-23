Germania, cea mai mare economie a Uniunii Europene, se confruntă cu provocări tot mai mari. De la o creștere economică anemică și o scădere bruscă a exporturilor către China, până la industrii cheie aflate în dificultate, semnele de întrebare se adună. V-ați fi imaginat vreodată motorul economic al Europei tușind atât de puternic?

problemele sunt multiple: deindustrializare continuă, presiuni demografice și o lipsă acută de muncitori calificați. Iar productivitatea stagnează de ani buni. Deși aceste probleme nu sunt noi, s-au făcut prea puține pentru a le rezolva. Întrebarea de pe buzele tuturor este de ce se luptă țara atât de mult cu reformele și modernizarea.

O economie în suferință

Dezbaterea din mediul politic german este aprinsă, iar viziunile sunt diametral opuse. Pe de o parte, unii politicieni susțin că modelul economic bazat pe exporturi, deși eficient în trecut, a ajuns la capăt de drum. Pe de altă parte, alții insistă pe necesitatea creșterii competitivității exact în acest sector. Cert e că industria auto și cea de inginerie mecanică, piloni ai economiei, dau semne de oboseală.

Criza este pusă pe seama modernizării întârziate, a investițiilor insuficiente în industriile viitorului și, mai ales, a unei aderențe încăpățânate la modelul economic orientat spre export.

Muncitorii, prinși la mijloc

Martin Schirdewan, co-președinte al grupului Stângii din Parlamentul European, are o perspectivă tranșantă. El consideră că strategia economică a Germaniei a fost construită pe spatele muncitorilor. Stai puțin, cum vine asta?

„Oamenii pur și simplu nu câștigă suficienți bani. Pentru o lungă perioadă de timp, s-a urmărit o strategie de exporturi ieftine în detrimentul muncitorilor, în timp ce, în același timp, s-a investit mult prea puțin, atât în sectorul public, cât și în cel privat. Acestea sunt problemele de fond și ele trebuie cu adevărat abordate”, a declarat Schirdewan. Pentru el, acordurile de liber schimb nu fac decât să adâncească inegalitatea economică, iar lucrătorii sunt principalele victime.

O realitate dură.

Geopolitica, un ghimpe în coastă

În schimb, Sepp Müller, vicepreședinte al Creștin-Democraților (principala forță de opoziție din Bundestag), subliniază nevoia de a îmbunătăți competitivitatea Germaniei. E drept că cifrele îi dau dreptate parțial: unul din patru locuri de muncă din industria prelucrătoare germană depinde direct de exporturi.

Numai că eforturile de modernizare sunt îngreunate de un context geopolitic complex. Müller arată cu degetul spre factori externi care complică ecuația. „Vedem provocările majore generate de administrația Trump. Vedem situația politică cu China. Vedem alte puteri globale sau regionale, precum Rusia, jucându-și jocurile murdare în detrimentul populației (germane), în special a celor cu venituri mici și medii”, a spus politicianul.

Pentru Müller, acordurile de liber schimb sunt un pas cheie pentru a securiza piețe, prosperitate și locuri de muncă. Disputa dintre cele două tabere se extinde și asupra politicilor fiscale și a celor din domeniul imobiliar, arătând o prăpastie adâncă între viziunile politice de la Berlin.