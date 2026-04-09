Guvernul României a aprobat alocarea a peste 281 de milioane de lei pentru o achiziție strategică majoră. Prin Administrația Porturilor Maritime Constanța, statul român va prelua integral operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești, unicul hub maritim-fluvial al Republicii Moldova.

Finanțare de la buget

Executivul a făcut joi, 9 aprilie 2026, pasul decisiv. A fost aprobată suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii cu suma exactă de 281,626 milioane de lei pentru anul în curs. Dar de unde vin, mai exact, acești bani? Fondurile provin din Fondul de rezervă bugetară și vor fi folosite pentru a majora capitalul social al CNAPM Constanța, permițând astfel achiziția pachetului de 100% din acțiunile ICS Danube Logistics SRL. statul român cumpără participația deținută până acum de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

Un coridor logistic important

Tranzacția are deja toate avizele necesare.

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, consideră mișcarea esențială pentru stabilitatea regională, subliniind că Giurgiulești este un punct de intersecție vital între Dunăre și Marea Neagră. „Este o decizie cu relevanță majoră pentru România și pentru întreaga regiune a Mării Negre. Giurgiulești este singurul port maritim-fluvial al Republicii Moldova și un nod esențial la intersecția Dunării cu spațiul Mării Negre. Portul Constanța va prelua Portul Internațional Liber Giurgiulești după finalizarea procesului inițiat de BERD pentru identificarea unui investitor strategic. Integrarea Portului Giurgiulești într-o viziune comună cu Portul Constanța va consolida coridorul logistic Dunăre-Marea Neagră și va contribui la dezvoltarea unei platforme regionale mai puternice pentru comerț, tranzit și investiții”, a explicat Ciprian Șerban.

Sinergia dintre cele două porturi (Constanța și Giurgiulești) urmărește crearea unei platforme robuste pentru comerț și tranzit. Iar unificarea operațională va oferi României un avantaj competitiv clar în gestionarea fluxurilor de mărfuri către restul Europei.

Peste 70% din comerțul Moldovei

Hai să vedem și ce înseamnă, pe bune, acest port pentru vecinii noștri. Rolul Portului Giurgiulești este dominant pentru economia Republicii Moldova, gestionând în prezent peste 70% din comerțul navigabil al țării. Situat strategic la vărsarea Dunării, portul are terminale moderne pentru o varietate de mărfuri, de la cereale și produse petroliere la mărfuri generale, fiind capabil să primească atât nave fluviale, cât și maritime.

Dincolo de cifre, achiziția are și o importantă componentă geopolitică. Integrarea celor două porturi va facilita o conectare mult mai eficientă la viitoarele proiecte de reconstrucție din Ucraina, transformând axa Constanța-Giurgiulești într-un hub esențial pentru transportul de materiale și resurse în regiune.