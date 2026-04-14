Luna aprilie ar putea fi mult mai dificilă decât martie pentru piețele energetice, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu. Avertismentul a fost lansat luni, la Washington, de Fatih Birol, șeful Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), care a subliniat că nicio nouă livrare de energie nu a mai fost încărcată în aprilie, semnalând o perturbare tot mai gravă a pieței.

O criză fără precedent

Vorbind la un eveniment organizat de Atlantic Council, directorul executiv al IEA a descris situația actuală drept cea mai mare amenințare la adresa securității energetice din istorie. În timp ce în martie s-au livrat mărfuri din regiune „încărcate cu mult înainte de începerea crizei”, Fatih Birol a subliniat că „pe parcursul lunii aprilie, nu s-a încărcat nimic”.

Iar cifrele sunt de-a dreptul șocante. Birol a avertizat că „de astăzi, am pierdut 13 milioane de barili pe zi. Mâine ar putea fi mai mult. În ceea ce privește gazul, la invazia Rusiei în Ucraina am pierdut aproximativ 75 [miliarde de metri cubi], iar astăzi suntem mult peste atât”. V-ați fi imaginat o asemenea cădere bruscă?

Problema devine tot mai severă cu fiecare zi care trece. „Cu cât perturbarea durează mai mult, cu atât problema devine mai gravă”, a declarat el reporterilor după o întâlnire la Fondul Monetar Internațional.

Prețurile petrolului nu reflectă încă realitatea

La prima vedere, prețurile petrolului nu par să reflecte încă gravitatea acestei crize de aprovizionare fără precedent, cauzată de războiul din Iran. Numai că Birol este de altă părere. „Cred că în curând vom vedea că acestea vor converge, ceea ce este, fireste, o problemă extrem de sensibilă pentru economia globală”, a spus el. Până la urmă, e o chestiune de timp până când realitatea din teren se va vedea și la pompă.

Agenția este pregătită să intervină. Birol a adăugat că IEA este „gata să acționeze” cu eliberări suplimentare de rezerve, dacă va fi necesar.

Nicio țară nu este imună la această problemă.

Infrastructură distrusă, recuperare lentă

Dincolo de cifrele producției, pagubele materiale sunt uriașe. Birol a precizat că agenția monitorizează instalațiile energetice din regiune, menționând că din peste 80 de facilități afectate, mai mult de o treime au fost grav avariate. Repunerea lor în funcțiune ar putea dura până la doi ani (o perioadă extrem de lungă în contextul actual).

Reacția instituțiilor financiare internaționale

Comentariile sale au venit în contextul întâlnirii cu liderii FMI și ai Băncii Mondiale, parte a unui grup nou înființat pentru a coordona răspunsurile la consecințele economice ale războiului. Kristalina Georgieva, șefa FMI, a declarat luni că este necesar să se înțeleagă întreaga amploare a impactului provocat de daunele aduse infrastructurii.

Dar instituțiile se pregătesc pentru diverse scenarii. Președintele Băncii Mondiale, Ajay Banga, a spus că se lucrează în funcție de cât de lung și de sever va deveni conflictul. FMI a pus la dispoziție finanțări de până la 50 de miliarde de dolari (42,5 miliarde de euro), în timp ce Banca Mondială este gata să ofere până la 25 de miliarde de dolari (21,25 miliarde de euro). Banga a adăugat luni că, dacă ostilitățile persistă, banca ar putea pune la dispoziție până la 60 de miliarde de dolari (51 de miliarde de euro) în total, în următoarele șase luni.

Cifrele OPEC confirmă dezastrul

Datele oficiale ale cartelului petrolier vin să confirme amploarea crizei. Producția OPEC s-a prăbușit cu 7,89 milioane de barili pe zi în martie, ajungând la 20,79 milioane de barili, a anunțat luni organizația formată din 12 națiuni. Închiderea Strâmtorii Ormuz a afectat grav producția.

„Perturbările operațiunilor de transport maritim din regiune au ridicat îngrijorări persistente cu privire la fluxurile regionale de aprovizionare, în timp ce achizițiile puternice de barili pe piața spot promptă, reducerile de producție și declarațiile de forță majoră au susținut și mai mult impulsul ascendent al prețurilor”, a transmis OPEC. Organizația a adăugat că, deși cererea pare stabilă anul acesta, și-a redus prognoza pentru trimestrul curent, invocând războiul.

Contextul geopolitic rămâne exploziv. Loviturile americano-israeliene care au vizat Iranul, începând cu 28 februarie, au determinat Teheranul să riposteze prin blocarea virtuală a Strâmtorii Ormuz, o cale navigabilă cheie. Un armistițiu de două săptămâni convenit miercurea trecută pentru a permite negocieri a eșuat în weekend la Islamabad, determinându-l pe Trump să impună o blocadă navală a strâmtorii.