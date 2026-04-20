O serie de imagini generate de inteligența artificială circulă intens pe rețelele sociale, susținând în mod fals că ar fi cadre de pe camere de supraveghere care îl surprind pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski în întâlniri cu Jeffrey Epstein. Fotografiile, care prezintă o figură asemănătoare lui Zelenski strângând mâna și discutând cu finanțistul condamnat, sunt folosite pentru a insinua o relație apropiată între cei doi. V-ați întrebat vreodată cât de ușor poate fi manipulat adevărul cu tehnologia modernă?

Imaginile demontate de tehnologie

La o analiză mai atentă, lucrurile stau complet diferit. Imaginile au fost verificate cu platforma AI Gemini de la Google, care a detectat un „SynthID”. Acesta este, un filigran digital invizibil dezvoltat de Google care marchează conținutul creat sau modificat cu instrumentele lor de inteligență artificială.

Mai mult, calitatea imaginilor este slabă și granuloasă. E drept că aceasta este o caracteristică tipică a conținutului generat de AI care încearcă să ascundă inconsecvențele și să imite filmările de pe camerele de supraveghere.

O cronologie imposibilă

Dincolo de detaliile tehnice, cronologia evenimentelor face ca o astfel de întâlnire să fie imposibilă. Zelenski arată în imagini așa cum apare de la începutul invaziei ruse din 2022 (purtând tricoul său verde, deja emblematic), perioadă în care Jeffrey Epstein era deja decedat.

Hai sa vedem datele. Epstein a murit în august 2019. Iar Zelenski a devenit președinte cu doar câteva luni înainte, în mai 2019. Pur și simplu, nu se leagă.

Ce spun dosarele Epstein reale

Am verificat și documentele oficiale din dosarele Epstein, inclusiv cele mai recente publicate la finalul lunii ianuarie. Numele lui Zelenski apare, într-adevăr, dar numai în contextul unor articole de presă sau al alegerilor din 2019 care l-au adus la putere.

Dovezile sunt clare.

Nu există nicio probă care să ateste o relație directă între Zelenski și Epstein în aceste dosare. Aceasta nu este prima încercare de a lega numele președintelui ucrainean de Epstein. Canale de Telegram pro-ruse au mai răspândit în trecut narațiuni false despre o presupusă legătură între cei doi și traficul de persoane, informații demontate de fact-checkeri.

O tactică de dezinformare cunoscută

Aceste campanii recurg nu de puține ori la tactici elaborate, cum ar fi falsificarea unor materiale video de la instituții de presă respectabile, precum publicația rusă independentă de investigații Agentstvo, pentru a promova ideea că elitele ucrainene ar fi ignorat traficul de persoane din rețeaua lui Epstein.

Impersonarea surselor de știri credibile este o metodă des folosită de campaniile de propagandă pro-ruse, cum este operațiunea Storm-1516. Iar scopul este clar: discreditarea lui Zelenski pentru a slăbi sprijinul european pentru Ucraina.

Zelenski nu este singura țintă

Dar Zelenski nu este singurul lider vizat de astfel de falsuri. Președintele francez Emmanuel Macron și liderul partidului britanic de extremă dreapta Reform UK, Nigel Farage, au fost și ei implicați în mod fals în dosarele Epstein. La fel ca în cazul lui Zelenski, nu există nicio dovadă că Epstein s-ar fi întâlnit sau ar fi corespondat direct cu vreunul dintre ei, în ciuda imaginilor generate de AI care circulă online și care îi arată împreună.