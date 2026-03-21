Iran anunta AIEA despre atacul SUA si Israel asupra uzinei nucleare Natanz

Iranul a informat oficial Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) că situl său de îmbogăţire a uraniului de la Natanz a fost atacat sâmbătă. Teheranul acuză Statele Unite și Israelul de orchestrarea loviturii. Vestea vine într-un moment de tensiune maximă în regiune.

AIEA confirmă notificarea

Organismul de supraveghere nucleară al Naţiunilor Unite a confirmat primirea informării printr-o postare pe platforma X. Agenția a adăugat că analizează în prezent relatările venite de la Teheran.

Până acum, nu a fost raportată nicio creştere a nivelurilor de radiaţii în afara sitului.

Israelul amenință cu escaladarea

Separat, reacția Israelului nu a întârziat să apară. Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a avertizat sâmbătă că intensitatea atacurilor va crește. Dar ce înseamnă asta, mai exact? Potrivit unui comunicat oficial, începând de duminică, „intensitatea atacurilor care vor fi efectuate de forţele israeliene şi armata americană împotriva regimului terorist iranian şi a infrastructurii pe care se bazează acesta va creşte important”.

Iar avertismentul nu se oprește aici. Katz a adăugat, fără ocolișuri, că „Campania, condusă de preşedintele american Donald Trump şi de prim-ministrul (israelian) Benjamin Netanyahu, va continua… Nu ne vom opri până când toate obiectivele războiului nu vor fi atinse”.

Un conflict deschis

Atacul, lansat sâmbătă dimineață, marchează o escaladare directă a conflictului dintre Iran și alianța americano-israeliană. Nu-i chiar așa simplu cum pare la prima vedere. Implicarea directă a președintelui american Donald Trump și a premierului israelian Benjamin Netanyahu, menționată explicit de ministrul apărării (Israel Katz), subliniază gravitatea situației.

Si, pana la urma, notificarea rapidă către AIEA arată încercarea Teheranului de a gestiona criza pe canale diplomatice, în paralel cu retorica belicoasă din tabăra adversă.