Strâmtoarea Ormuz rămâne deschisă, dar nu pentru oricine. Aceasta este, replica Teheranului la ultimatumul de 48 de ore lansat de președintele american Donald Trump. Un reprezentant iranian a clarificat că navele „afiliate inamicului” nu pot tranzita zona, o decizie care a tensionat și mai mult piețele energetice globale.

Condiții stricte la Teheran

Ali Mousavi, reprezentantul Iranului la Organizația Maritimă Internațională, a fost cel care a transmis poziția oficială. El a afirmat că Teheranul este dispus să colaboreze cu organizația pentru a spori securitatea în Golful Persic. Numai ca lucrurile nu sunt atât de simple.

Mousavi a subliniat că navele care nu au legături cu „dușmanii Iranului” pot traversa strâmtoarea doar dacă „măsurile de securitate” sunt coordonate direct cu Teheranul. Pe bune? Practic, Iranul vrea să controleze cine și cum trece printr-unul dintre cele mai importante puncte comerciale ale lumii. „Diplomația rămâne prioritatea Iranului. totusi, încetarea completă a agresiunii, precum și încrederea reciprocă sunt mai importante”, a declarat reprezentantul iranian, aruncând vina pentru situația actuală pe acțiunile întreprinse de Israel și Statele Unite.

Un ultimatum și o contra-amenințare

Declarațiile vin după ce Donald Trump a dat un ultimatum Iranului, amenințând că va lansa atacuri asupra centralelor electrice iraniene dacă Strâmtoarea Ormuz nu va fi deschisă complet în termen de 48 de ore.

Iar răspunsul Teheranului nu s-a lăsat așteptat și a venit sub forma unei amenințări directe. Purtătorul de cuvânt al comandamentului operaţional al armatei, Khatam al-Anbiya, a fost extrem de clar într-un comunicat publicat de agenţia Fars: „Dacă infrastructura petrolieră şi energetică a Iranului este atacată de inamic, toate infrastructurile energetice, de tehnologie informaţională şi de desalinizare a apei aparţinând Statelor Unite şi regimului din regiune vor fi vizate”.

Impactul economic este deja vizibil

Pe fondul blocadei efective instituite de forțele iraniene și a atacurilor asupra navelor civile, prețurile mondiale ale petrolului au înregistrat o creștere bruscă. Asta a dus deja la majorarea costurilor combustibililor la pompă.

Cifrele vorbesc de la sine.

Strâmtoarea este una dintre rutele cheie pentru comerțul mondial cu petrol. Doar în 2025, aproximativ 13 milioane de barili pe zi au trecut prin ea, ceea ce reprezintă circa 31% din totalul transporturilor maritime de petrol la nivel global.

Reacția comunității internaționale

Escaladarea conflictului a stârnit îngrijorare în rândul liderilor mondiali. Într-o declarație comună publicată sâmbătă, aproape 20 de ţări, printre care şi România (alături de parteneri precum Emiratele Arabe Unite, Marea Britanie, Franţa, Canada şi Japonia), au condamnat situația critică din Strâmtoarea Ormuz. Semnatarii au condamnat atacurile Iranului asupra țintelor civile și au solicitat o dezescaladare imediată a conflictului, cerând încetarea minării căilor navigabile și a atacurilor cu rachete.