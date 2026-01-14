Autoritățile irlandeze au demarat o anchetă amplă, având pe masă sute de sesizări legate de conținut potențial abuziv asupra copiilor. Ce e mai grav, acest conținut pare să fie generat cu ajutorul inteligenței artificiale Grok, direct pe platforma X, fosta Twitter. Un ofițer superior de poliție a dezvăluit, miercuri, în cadrul unei audieri a Comitetului Media Oireachtas, că sunt în desfășurare nu mai puțin de 200 de investigații. Informația a fost publicată inițial de Independent.

Preocupări majore

În cadrul sesiunii s-au discutat, evident, preocupările tot mai mari legate de proliferarea materialelor de abuz sexual asupra copiilor (CSAM) și a altor conținuturi sexualizate generate de inteligența artificială pe rețeaua socială. Detective Chief Superintendent Barry Walsh a declarat tranșant că „nu are cunoștință de niciun caz în care o companie de social media sau o altă entitate similară a fost urmărită penal pentru facilitarea distribuirii CSAM”. Adică, până acum, nimeni n-a plătit pentru asta.

Investigații complexe

Walsh a explicat că procesul de investigare e unul anevoios, care necesită timp și resurse. „Am primit rapoarte și sesizări de conținut pe acea platformă (X) care este în curs de investigare”, a precizat el. Apoi, a continuat: „Procesul de investigare necesită timp, conținutul trebuie evaluat pentru a ne asigura că este infracțional, iar apoi persoanele responsabile trebuie identificate, dacă este posibil, iar acțiunea de investigare decurge de acolo”. Practic, e un drum lung până la a-i trage la răspundere pe vinovați.

Pași următori

Ofițerul a detaliat și ce urmează să se întâmple. „Deci, ceea ce urmează este procesul de investigare, iar acesta poate duce la diverse acțiuni diferite, cum ar fi executarea de mandate, intervievarea persoanelor responsabile, aducerea în fața instanței sau pentru îndrumare din partea Directorului Procuraturii Publice”, a adăugat Walsh. Mai mult, a subliniat că, „începând de azi dimineață, există 200 de rapoarte care sunt investigate și care implică conținut care este material de abuz sexual asupra copiilor sau material indicativ de abuz sexual asupra copiilor”. Toate acestea, a specificat el, sunt legate de Grok.

Colaborare și legislație

Walsh a mai spus că Gardaí (poliția irlandeză) ține legătura cu autoritatea de reglementare a mass-mediei din Irlanda, Coimisiun na Mean, în legătură cu CSAM generat de inteligența artificială. Din punctul lui de vedere, legislația existentă permite desfășurarea investigațiilor și, până acum, nu s-au lovit de obstacole care să împiedice ancheta. Walsh a ținut să dea asigurări că rapoartele sunt tratate „cu cea mai mare seriozitate” și investigate amănunțit.

Apel la victime

În declarația sa scrisă, Walsh a încurajat orice persoană care ar putea fi victimă a acestor infracțiuni să contacteze cea mai apropiată secție de Gardaí, unde va avea acces la o gamă largă de ajutor și sprijin specializat. „Victimele abuzului de imagini intime au, de asemenea, opțiunea de a raporta online prin intermediul Hotline.ie”, a adăugat el. Se pare că, deși s-a pus accent pe un anumit model AI, realitatea este că și alte modele ar putea fi antrenate să creeze astfel de conținut, deci problema e mult mai largă.

Reacție robustă

Walsh a cerut un „răspuns robust” din partea furnizorilor de servicii AI, ca să se asigure că modelele lor nu pot fi manipulate pentru a crea conținut „atât ilegal, cât și extrem de dăunător pentru persoanele afectate”. Un lucru minim pe care ar trebui să-l facă, a spus el, este ca furnizorii de servicii online să se asigure că materialul diseminat pe platformele lor este adecvat pentru publicul țintă și că a fost analizat efectiv pentru acuratețe – dar este clar că nu este cazul în prezent.

Problemele persistă

Ofițerul, care este atașat la Garda National Cyber Crime Bureau, a menționat că există niveluri din ce în ce mai mari de CSAM produse și distribuite online. Gardaí se implică activ ca să găsească CSAM online, dar se ocupă în principal de sesizările primite prin intermediul agenției private americane National Center for Missing & Exploited Children. Numărul sesizărilor a crescut de la an la an, cu 13.300 în 2024 și aproximativ 25.000 în 2025. Cifrele sunt alarmante și arată că e nevoie de măsuri urgente.