Kremlinul condamnă asasinarea lui Ali Larijani și neagă ajutorul militar pentru Iran

Kremlinul a reacționat dur miercuri, 18 martie, la vestea uciderii lui Ali Larijani, unul dintre consilierii principali ai defunctului lider suprem, ayatollahul Ali Khamenei. Moartea sa, confirmată de agenția de presă semioficială iraniană Fars, a fost pusă pe seama unor atacuri aeriene americano-israeliene la Teheran.

O reacție dură de la Moscova

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, nu a ocolit subiectul în conferința sa zilnică de presă. El a catalogat evenimentul drept o „asasinare” și a transmis un mesaj ferm. „Condamnăm cu fermitate vătămarea sănătăţii şi, cu atât mai mult, asasinarea reprezentanţilor conducerii Iranului suveran şi ai altor ţări„, a declarat Peskov.

Poziția Rusiei nu e tocmai surprinzătoare. Moscova este un partener apropiat al Teheranului, fiind implicată direct în exploatarea singurei centrale nucleare din Iran (construită tot de ruși) și a criticat vehement în trecut atacurile aeriene asupra teritoriului iranian, solicitând negocieri și încetarea imediată a focului.

Acuzații de cooperare militară

Dar lucrurile se complică. Tensiunea vine și pe fondul unor acuzații grave publicate marți de The Wall Street Journal. Citând surse familiarizate cu problema, publicația a relatat că Rusia și-a extins serios schimbul de informații și cooperarea militară cu Teheranul.

Mai exact, Moscova ar furniza Iranului imagini din satelit și tehnologie avansată pentru drone. Scopul? Să ajute regimul de la Teheran în țintirea mai precisă a forțelor SUA din regiune.

Peskov respinge informațiile ca fiind „false”

Iar reacția lui Peskov la aceste acuzații a fost tranșantă. Întrebat direct despre articol, purtătorul de cuvânt a sugerat, pe bune, că este vorba de o „știre falsă”.

„După cum ştiţi, în prezent circulă o mulţime de informaţii diferite despre acest război. Cele mai multe nu sunt altceva decât dezinformare, aşa că nu considerăm necesar să le comentăm pe fiecare în parte”, a spus el.

S-a oprit aici? Nicidecum.

Pentru a-și întări poziția, Peskov a aruncat mingea în terenul american. „Reprezentanţi oficiali ai SUA au făcut declaraţii pe această temă şi au spus că nu dispun de informaţii pe acest subiect”, a adăugat oficialul rus, încercând practic să închidă orice discuție.