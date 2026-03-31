Un avertisment de o gravitate extremă vine de la Beirut. Ministrul Justiției din Liban, Adel Nassar, cere comunității internaționale să intervină și solicită negocieri urgente cu Israelul pentru a evita o catastrofă umanitară, în contextul în care peste un milion de oameni riscă să fie strămutați din cauza intensificării conflictului la granița de nord.

„Invazie și ocupație”

Într-un interviu acordat marți, Adel Nassar a cerut comunității internaționale să condamne „ocupația teritoriului libanez” de către Israel. Apelul său vine după ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat duminică extinderea unei operațiuni militare de-a lungul graniței de nord a Israelului. Iar autoritățile libaneze avertizează că mișcarea ar putea duce la confiscarea de noi teritorii, descriind-o drept o „invazie și ocupație” a teritoriului lor.

Luptele s-au intensificat în sudul Libanului de la izbucnirea războiului dintre SUA-Israel și Iran, Hezbollah lansând rachete spre Israel ca răspuns la atacurile asupra Teheranului. Netanyahu a declarat că statutul graniței de nord a Israelului cu Libanul trebuie să se schimbe „fundamental”, mai mulți miniștri israelieni sugerând că o zonă tampon ar putea fi extinsă până la râul Litani.

O anexare de facto.

O situație „dramatică”

Nassar a recunoscut că Libanul se confruntă atât cu riscuri interne, cât și externe, făcând referire directă la Hezbollah, și a descris situația drept „dramatică”. Cum poate o țară să navigheze o asemenea criză, prinsă la mijloc între un vecin ostil și o facțiune internă înarmată? E drept că situația pare fără ieșire.

„Poziția noastră este foarte dificilă, deoarece pe de o parte sunt atacurile israeliene, iar pe de altă parte este Hezbollah care subminează statul. Pe ambele fronturi, trebuie să depunem toate eforturile și să luăm decizii irevocabile pentru a salva Libanul,” a declarat ministrul.

Hezbollah, problema internă

Guvernul de la Beirut a interzis operațiunile militare ale Hezbollah la începutul acestei luni (o decizie mai mult simbolică, având în vedere puterea facțiunii), pe măsură ce tensiunile escaladau. Nassar a fost clar în privința poziției oficiale: guvernul său respinge folosirea teritoriului libanez ca rampă de lansare pentru Iran sau pentru interpușii săi împotriva Israelului.

Dar una e declarația, alta e realitatea din teren. „Hezbollah menține o infrastructură militară, ceea ce este împotriva voinței guvernului libanez și împotriva legii. Refuzăm ca Libanul să fie folosit ca o bază militară pentru Iran,” a adăugat el.

Apel la diplomație și riscul unui exod masiv

Dincolo de jocurile geopolitice, impactul umanitar este iminent. Nassar a cerut Israelului să răspundă apelului la negocieri al președintelui libanez Joseph Aoun, avertizând că incursiunile suplimentare ar putea avea un „impact dramatic asupra populației civile”, care se confruntă deja cu riscul strămutării și al malnutriției.

Cifrele sunt șocante. „Ne confruntăm cu strămutarea a peste un milion de oameni,” a spus el, subliniind economia fragilă a Libanului și resursele limitate pentru a gestiona o criză a migranților. Până la urmă, despre asta e vorba: oameni.

„Ceea ce Israelul impune Libanului este dramatic și trebuie să depunem toate eforturile pentru a opri aceste atacuri,” a insistat Nassar. El a încheiat cu o nouă referire la problema internă care paralizează orice răspuns coerent: „Ne confruntăm, si, cu un partid politic a cărui infrastructură militară subminează capacitatea statului nostru de a răspunde diplomatic. Trebuie să luăm decizii irevocabile pentru a salva Libanul.”